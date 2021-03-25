Похудевшая на 20 кг Ребел Уилсон блеснула фигурой в кожаных штанах (фото)

41-летняя актриса Ребел Уилсон, которая похудела на 20 килограммов, продемонстрировала свою фигуру в облегающем наряде.

Звезда "Отпетых мошенниц" упорно тренировалась и следила за здоровьем на протяжении всего прошлого года и результат не заставил себя ждать. Теперь Ребел Уилсон, у которой почти 10 миллионов подписчиков в Instagram, теперь активно делится с фанатами снимками своей фигуры.

Ребел Уилсон / Фото: instagram.com/rebelwilson

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На фотографии в новом посте в Instagram, актриса позировала в облегающих кожаных штанах и укороченном зеленом джемпере с квадратным вырезом.

Скриншот Instagram

Звезда надела лоферы и распустила свои золотые локоны.

Скриншот Instagram

Ребел Уилсон решила сделать 2020-й год – годом здоровья и посвятить его самозаботе. Пока вокруг бушевала пандемия, актриса времени не теряла и регулярно занималась спортом, показывая все в соцсети. Кстати, на этом Ребел не останавливается – еще в ноябре прошлого года она заявила, что планирует сбросить 75 килограммов суммарно.

Ранее актриса рассталась со своим красавчиком-бойфрендом.