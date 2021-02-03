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Похудевшая на 39 кг Ребел Уилсон рассталась с красавчиком-бойфрендом

3 февраля, 12:25

Анна Пономаренко

Пара была вместе около года

40-летняя актриса Ребел Уилсон, которая кардинально изменила свой внешний вид благодаря похудению на 39 килограммов, рассталась со своим возлюбленным, 29-летним Джейкобом Бушем.

Ребел Уилсон и Джейкоб Буш / Фото: Getty Images

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На своей странице в Instagram актриса опубликовала фото с подписью: "Очень много мыслей…Одинокая девушка собирается на "Суперкубок".

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Ребел и Джейкоб встречались около года. Пару месяцев назад, в начале декабря прошлого года, актриса сообщила, что она начала встречаться с Бушем до того, как изменила свой образ жизни и поставила цель сильно похудеть. Многие поклонники Ребел обвиняли Джейкоба в том, что он начал отношения с актрисой из-за ее популярности, но Уилсон отрицала эти слухи.

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