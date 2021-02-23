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Похудевшую Ларису Долину перепутали с ее дочерью (фото)

23 февраля, 19:30

Анна Пономаренко

Артистку не узнали ее поклонники

Известную российскую певицу Ларису Долину после похудения не узнали подписчики. С первого взгляда многие подумали, что на снимках, которые были опубликованы в Instagram, позирует не сама певица, а ее дочь Ангелина.

На фото Долина позирует в изысканном черном костюме с накидкой, с профессиональным макияжем и стильной укладкой.

Лариса Долина / Фото: instagram.com/dolinalina

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Поклонники артистки восхитились ее внешним видом. Некоторые даже перепутали 65-летнюю Долину с ее дочерью: "А я подумала, это дочка", "Лариса Александровна самая настоящая королева. Это взгляд, эти неповторимые черты лица. Это не законно быть такой красивой!", "Боже, как похудела", "Богиня", "Шикарная".

Скриншот: instagram.com/dolinalina

Старшее поколение, как видите, еще ого-го! Вот, к примеру, на YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь".

Напомним, 51-летняя Эвелина Бледанс прикрыла грудь руками и станцевала в "бумажных" трусах.

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