"Пока, Борь!": экс-супруга Бориса Грачевского из Украины эмоционально попрощалась с ним

Молодая экс-супруга Бориса Грачевского, которого сегодня похоронили в Москве, эмоционально попрощалась с возлюбленным. В Instastories украинка Анна Панасенко опубликовала последние слова к бывшему мужу и отцу ее дочери.
"Видишь, сколько снега выпало. Это чтобы тебе было теплее. Пока, Борь!" – написала девушка.
Анна призналась, что из-за смерти Грачевского у нее пропали сон и аппетит. Она также отметила, что у них с режиссером были сложные отношения, но сейчас ей это "кажется мелким и пустым".
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Борис Грачевский и Анна Панасенко со скандалом развелись в 2014 году. После расставания Борис потребовал, чтобы бывшая супруга отказалась от его фамилии.
Режиссер обвинял Панасенко в том, что она не следила за их общей дочерью Василисой, развлекалась и ходила по ночным клубам. Анна же утверждала, что муж препятствовал развитию ее карьеры и всячески унижал ее морально, насмехаясь над попытками реализоваться в профессии.
Подробнее о скандальном разводе и женщинах Бориса Грачевского мы писали здесь.