Пока супруг у руля: что Джилл Байден будет делать в качестве первой леди США

После сегодняшней инаугурации Джилл Байден официально можно называть новой первой леди США. И пока ее супруг Джо будет управлять страной, 69-летняя Джилл не собирается бросать свою деятельность за пределами Белого дома.

Чем Джилл Байден займется будучи первой леди, и что от нее ожидать, читайте далее в материале.

Джилл и Джо Байдены / Фото: instagram.com/drbiden

Как Джилл встретила Джо Байдена

Джилл и Джо познакомились, когда будущий президент был 33-летним сенатором штата Делавэр, и к тому же вдовцом. Его супруга погибла, оставив Байдену двоих сыновей.

Политик пять раз делал предложение Джилл, но та отказывала, боясь снова выходить замуж – на момент их знакомства девушка переживала бракоразводный процесс.

Джилл и Джо Байден, 1975 год

Фото: twitter.com/DrBiden

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Вскоре пара поженилась, а Джилл родила девочку. Вместе с ней она воспитывала сыновей Джо. В газетах писали, что как-то утром, когда Байден чистил зубы, к нему в ванную забежали Бо и Хантер и сказали: "Папа, кажется, нам пора жениться на Джилл".

Скриншот: newspapers.com

Джилл Байден – первая работающая FOTUS

По профессии Джилл Байден – учительница. Она амбициозна, трудолюбива, имеет степень доктора наук. Джилл давно дала понять, что семья и деятельность супруга нисколько не мешают ее личной карьере, которая для женщины далеко не на последнем месте.

Джилл Байден / Фото: Getty Images

Джилл успевала помогать Джо Байдену, участвовав в президентских кампаниях, выступала с Мишель Обамой, произносила свои речи перед толпами, а после проводила время с учащимися, честно ответственно исполняя роль учительницы.

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Именно поэтому Джилл планирует работать за пределами Белого дома, продолжая свою карьеру профессора английского языка в Общественном колледже Северной Вирджинии.

Что Джилл Байден будет делать как первая леди США

За несколько лет Джилл и Джо Байдены построили образ образцовой американской семьи. Сторонники сравнивают пару с Бараком и Мишель Обама.

Джилл Байден активная и современная женщина, которая будет использовать свой статус хозяйки Белого дома для продвижения собственных инициатив.

Джо и Джилл Байден / Фото: Getty Images

Первая леди Соединенных Штатов – должность, хоть и не прописанная в американской конституции, но от этого не менее важная и влиятельная.

Мелания Трамп во время президентства своего мужа занималась борьбой с буллингом, Мишель Обама продвигала спорт и поддерживала американских военных, Хиллари Клинтон работала над реформой здравоохранения. Что же будет делать Джилл Байден – покажет время.

Джо и Джилл Байдены. Фото: facebook.com/joebiden

Вероятно, что как учитель она будет озабочена вопросами образования и теми инициативами, которыми занималась еще будучи второй леди.

В интервью Джилл неоднократно озвучивала, что намерена уделять приоритетное внимание дошкольному образованию и детскому саду: "Нам нужны хорошие программы чтения, и нам нужно равенство в школах. Мы конкурируем на этом глобальном рынке, и положение США должно улучшиться".

Напомним, ранее мы писали, что будет носить Джилл Байден на посту первой леди США, сравнивали ее стиль с Меланией Трамп и Мишель Обама.