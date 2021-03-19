Поклонники обратились к Ани Лорак с неожиданным предложением

Певица Ани Лорак, которая недавно впервые появилась на публике с бывшем мужем, регулярно в Instagram рассказывает поклонникам о своей жизни и делится советами. В этот раз артистка решила поговорить о книгах и узнать, какую литературу предпочитают ее подписчики.

Певица в новом посте в Instagram поделилась своим размышлениями о книгах.

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

"Книга – лучший друг, который всегда с тобой рядом. Можно отключиться от внешних дел, пообщаться с автором, получить знания и пищу для размышлений. Расскажите о своих любимых авторах. Какая книга повлияла на ваше сознание и восприятие определённых вещей после прочтения?", – обратилась она к поклонникам.

Некоторые фолловеры стали рассказывать о своих любимых авторах, а большинство поклонников признались, что были бы не против, если бы Ани Лорак написала книгу.

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"Ждем книгу от вас", "А вы не хотите написать книгу?", "Хотим вашу книгу", "Очень хотелось бы почитать вашу книгу", – написали в Сети.

Ранее Ани Лорак засветила кольцо на безымянном пальце.