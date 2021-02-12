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Полента – вкуснейшая альтернатива привычным гречке и овсянке

12 февраля, 15:06

Ирина Маслова

Добавьте немного Италии в романтический ужин на День влюбленных и приготовьте это блюдо

Вы можете сказать: ну что в этой поленте такого особенного? Кукурузная каша, которая к тому же еще долго готовится. А какие будут аргументы, когда вы узнаете, что полента – это практически культовое блюдо для итальянцев и что она прочно "сидит" в меню дорогих ресторанов? А еще приготовить поленту – это привнести в самый романтичный день в году немного Италии. Вот вам – прекрасный лайфхак по празднованию, и еще 14 LOVEхаков для влюбленных ко Дню святого Валентина. Так что отбросим скептицизм по поводу простоты поленты, узнаем, почему ее обожают в Италии и запишем рецепт поленты с грибами.

Каша с агрессивным нравом

Да, и никак иначе. Дело в том, что приготовление поленты – почти искусство. Ведь ее нужно варить минут 40 минимум, постоянно помешивая деревянной лопаткой. А как только полента достигает апогея готовности, она начинает как бы "плеваться". Готовым блюдо следует считать тогда, когда оно хорошо отходит от стен кастрюли и не липнет к лопатке. Традиционно готовую кашу выкладывают на деревянную поверхность, ждут, когда она остынет и разрезают на брусочки. Ее можно есть и в виде каши. Сочетается полента практически со всеми продуктами.

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С чем любят есть поленту в Италии

Фото: instagram.com/tati_mika/

Polenta alla Carbonara – со свининой, ветчиной и сыром.

Pulenta uncia – готовая полента смешивается с поджаркой из сливочного масла, шалфея и чеснока.

Polenta Crоpa – готовится не на воде, а на сливках.

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Polenta concia – "жирная полента", готовится с большим количеством масла и сыра Фонтина, Грана Падано и другими.

Polenta e salsiccia – поленту перемешивают с соусом из помидоров, чеснока, оливкового масла, добавляют домашние колбаски.

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Полента с грибами

Фото: instagram.com/makdianadiana/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. В кипящую воду высыпать крупу, варить 30-40 минут, постоянно перемешивая.
  2. Шампиньоны обжарить без масла, добавить немного воды, варить на медленном огне 20 минут.
  3. При подаче добавить специи, твердый сыр, сливочное масло, грибы.

Здесь узнаете рецепт гордости шведской кухни – сочных фрикаделек.

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