Полента – вкуснейшая альтернатива привычным гречке и овсянке

Добавьте немного Италии в романтический ужин на День влюбленных и приготовьте это блюдо

Вы можете сказать: ну что в этой поленте такого особенного? Кукурузная каша, которая к тому же еще долго готовится. А какие будут аргументы, когда вы узнаете, что полента – это практически культовое блюдо для итальянцев и что она прочно "сидит" в меню дорогих ресторанов? А еще приготовить поленту – это привнести в самый романтичный день в году немного Италии. Вот вам – прекрасный лайфхак по празднованию, и еще 14 LOVEхаков для влюбленных ко Дню святого Валентина. Так что отбросим скептицизм по поводу простоты поленты, узнаем, почему ее обожают в Италии и запишем рецепт поленты с грибами.

Каша с агрессивным нравом

Да, и никак иначе. Дело в том, что приготовление поленты – почти искусство. Ведь ее нужно варить минут 40 минимум, постоянно помешивая деревянной лопаткой. А как только полента достигает апогея готовности, она начинает как бы "плеваться". Готовым блюдо следует считать тогда, когда оно хорошо отходит от стен кастрюли и не липнет к лопатке. Традиционно готовую кашу выкладывают на деревянную поверхность, ждут, когда она остынет и разрезают на брусочки. Ее можно есть и в виде каши. Сочетается полента практически со всеми продуктами.

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С чем любят есть поленту в Италии

Фото: instagram.com/tati_mika/

Polenta alla Carbonara – со свининой, ветчиной и сыром.

Pulenta uncia – готовая полента смешивается с поджаркой из сливочного масла, шалфея и чеснока.

Polenta Crоpa – готовится не на воде, а на сливках.

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Polenta concia – "жирная полента", готовится с большим количеством масла и сыра Фонтина, Грана Падано и другими.

Polenta e salsiccia – поленту перемешивают с соусом из помидоров, чеснока, оливкового масла, добавляют домашние колбаски.

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Полента с грибами

Фото: instagram.com/makdianadiana/

Ингредиенты

Кукурузная крупа – 70 г

Твердый сыр – 30 г

Шампиньоны – 100 г

Соль, перец по вкусу

Сливочное масло – по вкусу

Пармезан – по вкусу

Способ приготовления

В кипящую воду высыпать крупу, варить 30-40 минут, постоянно перемешивая. Шампиньоны обжарить без масла, добавить немного воды, варить на медленном огне 20 минут. При подаче добавить специи, твердый сыр, сливочное масло, грибы.

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