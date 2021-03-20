"Полное разочарование": в Сети не поняли новый клип экс-участницы YUKO

Бывшая участница группы YUKO, распавшейся в декабре прошлого года, Юля Юрина выпустила свой первый клип как сольная исполнительница. Девушка выбрала популярный сегодня стиль подачи своего творчества, но слушатели не оценили.

ЮЮ представила в YouTube клип на песню "Молоко". Артистка, на которой минимум одежды, тверкает и обливается молоком в компании других девушек и парней.

В комментариях слушатели резко высказались о новом треке Юриной. многие возмущены, что она променяла отличительное звучание YUKO на попсовый бит, в стиле Дорофеевой или SHLAKOBLOCHINA.

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Скриншот из YouTube

"Приехали", "От самобытного украинского коллектива к российскому вульгарного мамбл-рэпу, который сейчас прет из всех щелей, вот это трансформация", "Это полное разочарование", "Это не музыка. Это сплошная безвкусица. Странные звуки, бессмысленно видео и текст", – пишут в комментариях под видео.

Скриншот из YouTube

Скриншот из YouTube

Сейчас видео ЮЮ набрало более тысячи дизлайков в YouTube при 639 лайках. Но нашлись и те, кто подержал певицу и поздравил с новой песней: "Это просто пушка! Спасибо, кайфанул", "По-моему клево. ЮЮ ищет себя. Старые фаны Юко отвалятся после этого, но появятся новые фаны", "Отличная подача".