"Получила приговор": Маша Ефросинина рассказала, как в 22 года узнала, что не сможет родить

41-летняя Маша Ефросинина, которая заразилась коронавирусом, воспитывает сына и дочку. Но когда-то телеведущей поставили страшный диагноз – бесплодие. Откровенно об этом звезда рассказала своим подписчикам в Instagram.

Накануне в сторис Маша отвечала на вопросы поклонников, перед этим предложив написать известные им факты о Ефросининой. Затем ведущая опровергала или подтверждала их.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Так, Марии сообщили, что она не сможет стать матерью.

Скриншот: instagram.com/mashaefrosinina

"Мне было 22. К тому времени я уже три года, как вела утреннее шоу. Три года, как вставала в 4:30 утра, оканчивала университет и спала по 3-4 часа в сутки. Мой цикл полностью исчез на полтора года от такого ритма жизни. Я набрала свои первые 10 кг. И получила приговор: вряд ли когда-либо забеременею", – рассказала ведущая.

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Позднее Маша Ефросинина все же родила своему мужу Тимура Хромаеву двоих детей – Нану и Сашу.



Маша Ефросинина с дочкой Наной и мужем Тимуром / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина с сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ранее Маша Ефросинина показала, как она менялась за время работы на телевидении – архивные фото.