Полякова на концерте спела, как Кароль: "Подружка укусила, с которой вечно скандалим" (видео)

Певица и детектив шоу "Маска" на телеканале "Украина" Оля Полякова, которая недавно рассказала о "примирении" с Тиной Кароль, снова вспомнила их скандал и подшутила над коллегой.

В Сети появилось видео, на котором Оля поет на своем концерте. На видеоролике она берет высокие ноты, после чего зрители в зале вскрикивают от удивления. Полякова сопроводила это забавным комментарием:

"Подружка укусила, с которой мы вечно скандалим", – сказала Оля, намекая на Тину Кароль, которая любит брать высокие ноты в песнях.

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Оля Полякова Видео: https://t.me/shtotoschem

Инцидент с Тиной и Олей уже месяц обсуждают в Сети. Все началось с того, что Оля Полякова в одном из выпусков шоу "Маска" назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах". Позже Тина отреагировала на это в одном из интервью, а также призналась, что использовала ситуацию с Олей для пиара своей новой композиции "Скандал".