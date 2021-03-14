Полякова проспорила Данилко и разделась в прямом эфире

В грандиозном шоу "Маска" на телеканале "Украина" продолжают бушевать страсти. Во время восьмого эфира самого загадочного проекта страны Оля Полякова и Андрей Данилко поспорили из-за Мольфара и певице пришлось танцевать обнаженной прямо на сцене.

В восьмом выпуске гипершоу "Маска" особое внимание звездных детективов привлекло выступление самого мистического участника Мольфара. Именно во время его номера детективы выразили больше вариантов людей, которые могли бы прятаться под костюмом.

Мольфар / Фото: телеканал "Украина"

Оля Полякова узнала в голосе участника, певца Василия Бондарчука, а Андрей Данилко известного ведущего.

"Я считаю, что это Павел Костицын! Это логика! – прокомментировал Андрей Данилко. – Мы с Олей спорим, если это Павел – она будет бегать по сцене обнаженная, а я – одетый за ней".

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И хотя Королева ночи согласилась на условия коллеги, в конце шоу, когда в номинации на открытие оказались Мольфар и Буряк, попросила зрителей о помощи:

"Дорогие мои, смотря мои шоу, вы, вероятно, заметили, что голой я люблю бегать и часто это делаю у себя на концертах. Но поскольку нас смотрят дети, я не хочу сегодня бегать голой, поэтому пусть раздевается Буряк", – смеясь, прокомментировала Оля Полякова в эфире.

Оля Полякова разделась на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Однако зрители решили раскрыть именно лицо Мольфара, под маской которого скрывался известный ведущий Павел Костицын. Поэтому Оля Полякова была вынуждена снять свой костюм звездного детектива и побегать по сцене вместе с Андреем Данилко во время исполнения песни Мольфара на бис.

Смотрите самое звездное и загадочное на украинском телевидении шоу "Маска" каждую субботу в 21:00 на телеканале "Украина".

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