Почему корнеплоды полезны и необходимы в нашем рационе

Вы убедитесь, что без свеклы, моркови, чеснока и репы наш организм обходиться не может

В череде бесконечных застолий не стоит забывать, что наш организм нуждается в серьезном детоксе, то есть очищения от всего, что мы наели во время новогодних праздников. И почему бы не обратить внимание на корнеплоды? Это только на первый взгляд морковь, свекла, репа, чеснок и другие – скромные овощи. На самом деле, в них хранится множество полезного, без чего наш организм не может нормально функционировать. Вместе с нутрициологом, консультантом по вопросам диетологии и управления здоровьем Верой Паламарь, поговорим об этом подробнее.

Фото: Вера Паламарь, диетолог, нутрициолог

"Корнеплоды – это не просто вкусно; они так же являются частью полноценного питания. Существует множество питательных и вкусных корнеплодов, каждый из которых обладает уникальной пользой для здоровья: от снижения окислительного стресса до предотвращения хронических заболеваний. Для достижения наилучших результатов комбинируйте разные виды корнеплодов, каждый из которых богат питательными веществами, и это поможет оптимизировать рацион и улучшить здоровье", – говорит Вера Паламарь.

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Наиболее полезные и доступные корнеплоды

Фото: Unsplash.com/Sharon Pittaway

Свекла

Один из самых питательных корнеплодов. Содержит большое количество клетчатки, фолиевой кислоты и марганца. Также она богата полезными нитратами, которые являются растительными соединениями, помогающими расширять кровеносные сосуды, тем самым потенциально снизить повышенное кровяное давление и улучшить здоровье сердца.

Морковь

В моркови содержится большое количество витаминов А и К, а также важного антиоксиданта бета-каротина. Морковь может способствовать снижению уровня холестерина, а также являться хорошим средством в профилактике определенных типов рака, включая рак груди, простаты и желудка. Это отличный помощник в профилактике потери зрения и поддержании здоровья кожи. Причем при термической обработке уровень биодоступности бета-каротина повышается.

Однако, если вы страдаете избыточной массой тела, то контролируйте количество приготовленной моркови, так как калорийность готового продукта повышается в несколько раз! Советуем комбинировать в своем рационе свежую и приготовленную морковь.

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Лук

Популярный корнеплод, являющиеся основным ингредиентом во многих кухнях, содержащий большое количество клетчатки, витамина С и антиоксидантов. Употребление 100 граммов сырого лука в день значительно снижает уровень сахара в крови у людей с диабетом. Так же известно, что лук может обладать мощными противораковыми свойствами, при этом ученые связывают более высокое потребление этого корнеплода с более низким риском развития распространенных типов рака.

Сладкий картофель

Яркий и вкусный корнеплод, очень питательный и полезный для здоровья. Богат клетчаткой, витамином С, марганцем, витамином А и антиоксидантами, включая бета-каротин, хлорогеновую кислоту и антоцианы. Употребление сладкого картофеля людьми, которые страдают сахарным диабетом, способствует улучшению уровня сахара в крови. Благодаря содержанию витамина А этот корнеплод может улучшать иммунитет, защищать от потери зрения и поддерживать здоровье кожи.

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Репа

Суперкорнеплод, у которого впечатляющий перечень питательных веществ. Репа является отличным источником витамина С, клетчатки, марганца и калия. Добавление витамина С в ваш рацион может помочь повысить иммунитет, уменьшить симптомы и тяжесть респираторных инфекций.

Имбирь

Растение из Китая, которое богато антиоксидантами, в том числе уникальным соединением – гингеролом. Имбирь способствует уменьшению боли и воспаления, обладает иммуностимулирующим действием, а также может быть эффективен при уменьшении тошноты и утреннего недомогания у беременных.

Чеснок

Корнеплод, который содержит большое количество важных питательных веществ, включая марганец, витамин B6 и витамин C. Кроме того, он хорошо известен своими лечебными свойствами, которые в основном приписываются соединению – аллицину, который выделяется при измельчении, жевании или измельчении зубчиков чеснока. Аллицин может разрушать бактерии и грибки. Его активность сохраняется в крови и желудочном соке.

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