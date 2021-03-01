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Пономарев, DZIDZIO, Пивоваров и ALEKSEEV спели вместе. Предупреждаем, видео может вызвать слезы

1 марта, 14:30

Инна Петрова

Артисты трогательно исполнили украиноязычную песню

Александр Пономарев, который несколько недель прятался в костюме Льва на шоу "Маска", к первому дню весны презентовал подарок для слушателей.

На своем YouTube-канале народный артист Украины опубликовал видео, где исполнил трогательную композицию вместе с DZIDZIO, Артемом Пивоваровым и ALEKSEEV.

"Весна пришла! Ура!", – объявил о премьере Пономарев в понедельник 1 марта.

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Композицию авторства Александра Пономарева оценили многие поклонники певца, в числе которых и Виктор Павлик. "Саня, очень классно! Вы большие молодцы", – написал певец в комментариях в Instagram.

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Пономарев, DZIDZIO, Пивоваров и ALEKSEEV пели под в сопровождении музыкального оркестра и дирижера. Запись композиции "Чому" состоялась в студии звукозаписи Александра Пономарева.

Напомним, что ранее Александр Пономарев и Олег Винник перепели хит "Вовчиця".

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Александр Пономарев DZIDZIO ALEKSEEV Артем Пивоваров

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