Легендарная группа заявила о распаде

Популярная французская электронная группа Daft Punk прекратил свое существование. Об этом сообщает Pitchfork.

По этому случаю группа, песни которой не раз признавались лучшими в танцевальном жанре, выпустил видео на YouTube под названием Epilogue. Это фрагменты из фильма, снятого в 2006 году.

Новость о распаде группы подтвердила и агент музыкантов. Что стало причиной – не сообщается.

Daft Punk образовали в 1993 году Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо в Париже. Музыканты стали главными представителями французского хауса. На счету группы четыре студийных альбома. Хиты One More Time, Harder, Better, Instant Crush, Around the World принесли французской группе мировую известность. Также музыканты создали саундтрек к фильму "Трон: Наследие" 2010 года.

