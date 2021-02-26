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Солист группы "Звери" рассказал о своей алкогольной зависимости: Слишком много было опасных ситуаций

26 февраля, 15:21

Элина Пелешенко

Рома Билык признался, что жена помогла ему избавиться от алкогольной зависимости

Лидер музыкальной группы "Звери" Роман Билык, более известный под псевдонимом Рома Зверь, признался, что жена спасла его от алкогольной зависимости.

В интервью для YouTube канала "Света вокруг света" музыкант рассказал, что до встречи с женой, моделью Мариной Королевой у него не складывалась личная жизнь.

Разочаровавшийся в девушках солист группы "Звери" начал злоупотреблять спиртным. По его словам, именно после встречи с Мариной он увидел смысл жизни.

Солист группы "Звери" с женой / Фото: instagram.com/romanbilyk

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"Я живой, во-первых. Я не уверен, что сейчас сидел бы здесь и беседовал. Слишком много всего было, опасных ситуаций, которые могли бы привести к нехорошим вещам. Но наркотиками я особо не баловался, иногда только природными, синтетические и таблетки не пробовал. Если бы у меня не было Марины, я не знаю, что было бы. А так я знал и понимал, что у меня есть любимый человек, и я должен себя в рамках держать", – признался певец.

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Источник: instagram.com/romanbilyk

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