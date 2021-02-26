Солист группы "Звери" рассказал о своей алкогольной зависимости: Слишком много было опасных ситуаций

Лидер музыкальной группы "Звери" Роман Билык, более известный под псевдонимом Рома Зверь, признался, что жена спасла его от алкогольной зависимости.

В интервью для YouTube канала "Света вокруг света" музыкант рассказал, что до встречи с женой, моделью Мариной Королевой у него не складывалась личная жизнь.

Разочаровавшийся в девушках солист группы "Звери" начал злоупотреблять спиртным. По его словам, именно после встречи с Мариной он увидел смысл жизни.

Солист группы "Звери" с женой / Фото: instagram.com/romanbilyk Реклама

"Я живой, во-первых. Я не уверен, что сейчас сидел бы здесь и беседовал. Слишком много всего было, опасных ситуаций, которые могли бы привести к нехорошим вещам. Но наркотиками я особо не баловался, иногда только природными, синтетические и таблетки не пробовал. Если бы у меня не было Марины, я не знаю, что было бы. А так я знал и понимал, что у меня есть любимый человек, и я должен себя в рамках держать", – признался певец.

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