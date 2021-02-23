Популярный украинский блогер призналась, что страдает от психологического насилия отца

Уже много лет отец не оставляет ее в покое

Диана Глостер – популярный украинский блогер. В Instagram на нее подписано около 300 тысяч людей, у нее свое YouTube шоу, в котором принимают участие украинские звезды, но за успехом стоит личная боль. В интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Диана Глостер призналась, что страдает от психологического насилия отца.

По словам Дианы, отец с детства находил причин ее задеть. То девушка не так посуду моет, то игрушки неправильно складывает.

"Он всегда говорил, что я бестолковая, тупая овца", – вспомнила слова отца Диана.

Диана Глостер / Фото: instagram.com/dianagloster

Мама боялась мужа и не могла защитить девушку.

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"Мама меня поддерживала, но она очень боялась отца, не могла ему просто ничего сказать, и это было просто страшно", – рассказала Диана.

Сейчас мама Дианы в разводе со своим мужем, но при этом он все равно не оставляет в покое свою бывшую жену и детей. Диану он продолжает задевать словами. Он рассказывает ее младшим сестрам неправду о девушке и ей потом приходится все опровергать.

"Он может рассказывать моим сестрам, что я сделала аборт, хотя я никогда в жизни не делала аборт. Когда он такое говорит им, я выставляю Stories и говорю, что это ненормально, что если ты раз скажешь, я снова расскажу это публично для того, чтобы все знали, как это бывает и что ты за человек", – поделилась Диана с программой "Зірковий шлях".

Интервью Дианы Глостер для программы "Зірковий шлях":

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