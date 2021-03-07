После скандала Полякова предложила Кароль снимать собственное шоу

Пару недель назад Оля Полякова спровоцировала скандал, высказавшись о Тине Кароль на шоу "Маска" в эфире телеканала "Украина". После этого певицы несколько раз обменялись высказываниями в адрес друг друга, а теперь они впервые встретились на одном проекте.

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На шоу "Липсинк батл" Анна Ризатдинова пародировала Олю Полякову. В конце выступления на сцене появилась сама Королева ночи, наконец встретившись с Тиной Кароль, которая также участвует в проекте.

Оля Полякова и Анна Ризатдинова

Скриншот из видео

Во время шоу обе не говорили о скандале, произошедшем ранее, но Потап решил напомнить об этом.

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"Так произошло, ну, это вы все сами там наделали. Вся страна ждала, что на одной сцене и Тина, и Оля...Там была какая-то ситуация...", – начал Потап. На что Кароль заявила: баттла между ней и Поляковой зрители не дождутся.

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Тина Кароль

Скриншот из видео

Полякова же выдала очередную шутку – она предложила Тине создать собственное шоу:

"Я думаю, Тина, что для наших с тобой баттлов нужно снимать отдельное шоу. Поскольку нас с тобой и так слишком много в последнее время, давай уделим нашим коллегам-артистам время эфирное, чтобы наслаждаться их талантом".

Кароль оценила ответ Поляковой жестом "класс".

Напомним, что в третьем выпуске шоу "Маска" на телеканале "Украина" одна из звездных детективов Оля Полякова назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах", имея в виду стиль ее песен. Позже ей пришлось публично извиниться.

Ранее Тина Кароль призналась, что использовала скандал с Поляковой для рекламы песни.