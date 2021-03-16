После слухов о расставании Алекс Родригес вылетел к Джей Ло, чтобы спасти отношения

На минувшей неделе СМИ начали писать, что Дженнифер Лопес рассталась со своим женихом Алексом Родригесом. Вскоре знаменитости сделали заявление о том, что они "работают над проблемами". А уже после Алекс вылетел в Доминикану, чтобы "воссоединиться" с Джей Ло.

"Вчера Алекс прилетел в Доминиканскую Республику. Дженнифер была рада увидеть его лично. Они действительно пытаются во всем разобраться", – сообщил изданию People инсайдер.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Фото: instagram.com/arod

Источник добавил, что это было "счастливое воссоединение", и что влюбленным тяжело даются отношения на расстоянии.

Реклама

Скриншот: instagram.com/stories/arod

У себя в Instastories Алекс Родригес опубликовал короткое видео с прекрасным видом на океан, добавив подпись "Счастливого понедельника. Новая неделя. Новый день. Вперед. Вверх". Внизу он также отметил Джей Ло.

Читайте также: 51-летняя Дженнифер Лопес честно призналась, делала ли "инъекции молодости"

Источник также сообщил, что в целом Дженнифер настроена благосклонно к Алексу, но сейчас звезда старается сосредоточиться на своей работе.

"Она хочет закончить съемки, прежде чем они придумают, что делать дальше. Она хочет дать ему шанс сделать все правильно и действительно любит его", – цитирует издание своего инсайдера.

Ранее мы рассказывали, кого обвиняют в разрыве Лопес и Родригеса.