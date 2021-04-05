Версія українською
$ 27,96
32,84

Post Malone изменил дизайн собственного бренда вина: как выглядит и в чем особенность

5 апреля, 12:00

Лилиана Григорак

Редизайн коснулся также мерча звезды

Post Malone представил обновленный дизайн собственной линейки вина Maison No. 9. Об этом сообщает Hype Beast.

Алкогольный бренд Post Malone в своем Twitter раскрыл карты – поделился новостью редизайна собственного розе Maison No. 9. Обновления касается не только логотипа, но и общего дизайна бутылки. "Мы вернулись со свежим новым внешним видом и эксклюзивным предложением", – пишут об обновлении.

/ Фото: Twitter: maison9wine

Реклама

В дизайне 2021 года креатор сделал акцент на мечи, а не логотипе, как в 2020. Редизайн применили также для мерча звезды – футболок, шляп и лонгсливов с фирменным знаком Maison No. 9.

Розе Maison No. 9 из редизайном и мерч звезды будут доступны для приобретения 8 апреля на сайте Vivino. Прайс до сих пор не разглашают, но те, кто приобретут бутылку вина – получат 20% скидки на любой товар от Post Malone.

Недавно мы рассказали, кто из звезд создал собственный бренд вина и сколько надо заплатить за единицу с потенциалом.

Новости на эту же тему:

Звездный антистресс: как отдыхает и расслабляется ведущий Владимир Остапчук (вопрос-ответ) Леди Гага станет новым лицом Dom Pérignon: что известно о коллаборации 5 бокалов вина в неделю уменьшают риск появления катаракты – исследование
алкоголь вино Post Malone Maison No. 9

Источник: Twitter: maison9wine

Реклама