Пост – не детокс: три заблуждения постящихся и еще немного советов по питанию

Начиная поститься, некоторые замечают, что вместо потери лишнего веса и похудения объем талии еще больше увеличивается, а самочувствие ухудшается. Что делать, чтобы не набрать лишних килограммов — мы спросили у эксперта. Диетолог, психолог и консультант по здоровому питанию Ксения Рэн рассказала, чем пост отличается от диеты, можно ли заниматься спортом во время поста и какие продукты стоит добавить в рацион.
Заблуждение 1. Пост практически не отличается от диеты
Некоторые люди до сих пор считают, что пост – это время похудения, что далеко не так. Существует миф, что именно во время поста можно достичь максимальных результатов в борьбе с лишним весом, потому что в постном меню максимум блюд из растительной пищи. А мясо, молоко, яйца исключаются.
Но дело в том, что, не употребляя белковые продукты, мы лишаем свой организм "строительного материала". Пост – это религиозная традиция, во время которой воздерживаются от определенной пищи, алкоголя, очищаются прежде всего духовно.
Диета – это не голодание с целью похудения, а рационально подобранное меню с учетом подсчета калорий, которое содержит все незаменимые микроэлементы
По церковным канонам в посте содержится немало блюд из круп, картофеля, мучных изделий. И человек по собственному желанию начинает на них налегать, думая, что он постится, ожидает быстрого похудения и оздоровления. А на самом деле происходит все наоборот.
Заблуждение 2. В пост нельзя поправиться
Если налегать на каши, картошку, вареники, мучное, хлеб – то это приводит к повышению уровня сахара в крови. А при повышении уровня глюкозы в организме идет ее автоматическое замещение на жир. В итоге хлеб с кашей еще больше ведет к набору весу.
Второй момент, лишая себя белковой пищи, мы убираем большой процент мышечной ткани. Без белка нарушается метаболизм, и в том числе строение мышечной ткани. Уходит энергия, мы набираем вес, становимся более вялыми и слабыми. Однако пытаясь в таких случаях взбодриться физической активностью, можно еще больше усугубить состояние.
Заблуждение 3. Спортивные нагрузки во время поста только ускорят похудение
Спорт полезен, поскольку различные активности помогают ускорить обменные процессы и вывести продукты распада из организма. Но ни в коем случае нельзя продолжать активно заниматься спортом, если вы резко решили поститься.
Вообще любые изменения в питании плюс спортивные нагрузки нужно обсуждать со своим семейным врачом. Итак, при занятиях спортом во время Великого поста нужно снизить нагрузки и создать условия, чтобы не вызвать скачок сахара в организме. То есть небольшая физическая нагрузка совместима с очень рационально подобранным меню.
Хорошо, тогда от каких постных продуктов не поправляются?
Помните, что залог здорового организма и хорошего самочувствия в четырех обязательных составляющих, это:
- белки
- жиры
- углеводы,
- соблюдение питьевого режима (чистая вода).
Чтобы не набирать вес, питаясь в основном растительной пищей, и в то же время обеспечить организму полный комплект микроэлементов, белки "ищите" в бобовых.
Но чем сложнее ваш организм переваривает пищу – тем дольше нужно замачивать бобы, фасоль, нут, чечевицу. Лучше на ночь, чтобы выдержать не менее 12 часов. Смотрите на окраску бобов – чем она ярче, тем больше в плоде витаминов и микроэлементов.
Жиры в постном меню – это авокадо, оливки, оливковое масло. Масло допустимо от 1 до 3 чайных ложек масла, кладите его в салаты. Добавляйте сок лимона, это отличный сорбент, он помогает выводить лишние жиры из организма. Только если нет изжоги, другой реакции или болезней желудка.
Углеводы можно брать из чернослива и кураги – это природный источник фруктозы. Также можно немного черного шоколада, не более 20 грамм в день.
Вот пример полезного постного меню
- Завтрак: крупа булгур плюс сухофрукты;
- Первый перекус: (не раньше, чем через 2 часа) – фрукты плюс орешки;
- Обед: на первое сварите суп с бобами или крупами. На второе – тофу, соевые продукты, салат из овощей – как ферментативное средство. Каждый прием пищи полезно посыпать рубленной зеленью;
- Второй перекус: (около 17:00): курага, орешки, не доводите себя до состояния голода. Если хочется есть, то съешьте немного сухофруктов и запейте водой;
- Ужин: тушеная капуста, грибы – это растительный белок плюс клетчатка.
В какой половине дня есть каши, а когда – овощи и фрукты?
Не забывайте про углеводо-содержащие свеклу и тыкву, это продукты с высоким гликемическим индексом, которые влияют на уровень сахара в крови. Этот показатель очень важен, когда учитываются показатели здоровья и хорошего самочувствия. Важно грамотно распределить употребление определенных продуктов:
- Тыкву и свеклу можно есть 2-3 раза в неделю. Лучше в обед, когда организм максимально способен переварить пищу без скачков сахара, то есть ферментативная система включена по максимум. Рекомендовано за один прием 50 грамм вареной и 100 грамм сырой свеклы плюс лимон.
- Не налегайте на клетчатку – картошку, макароны, много каш. Каши (крупы тоже следует замачивать, как бобы) принимайте, как источник энергии в первой половине дня, а во второй – бобовые.
Читайте также: Тыквенная каша: польза и лучшие рецепты приготовления
Свежие фрукты станут источником клетчатки, но лучше их кушать в первую половину дня. Если хочется фруктов или сладкого во второй половине дня – то можно запечь яблоко или грушу.
Совет: воды нужно пить больше, а кофе – меньше
Пить достаточно чистой воды нужно не только в пост, но и каждый день. Если вы не понимаете, сколько нужно воды или забываете пить, то пейте каждые 2 часа по стакану. Прислушивайтесь к организму, есть такой сленговый термин, как "распить" себя: для улучшения вкуса в воду можно добавить лимон, мяту. Со временем организм сам начнет "просить" воды. Постепенно начинайте с двух литров – поставьте перед собой 2 бутылки с водой и пейте потихоньку в течение дня.
Не стоит налегать на крепкий кофе, как на основной прием пищи. Можно пить чистый кофе или с молоком растительного происхождения – используйте его не сразу после еды, а как перекус. Иначе увеличивается рост калорий. Помните, что питание напрямую связано с гормональным фоном.
При чем тут кофе? При том, что он увеличивает содержание в организме кортизола, гормона стресса. Пост – и так стресс для организма, а употребляя кофе, вы еще больше вгоняете себя в стрессовое состояние.
На фоне частого кофепития возникает желание этот стресс заедать. Поэтому контролируйте потребление кофе и сведите этот напиток в рационе к минимуму.
А кому нельзя поститься вообще?
Есть категория людей, для которых поститься вообще противопоказано. Поскольку лишение себя "сбалансированной тарелки" приведет к развитию хронических болезней и обострению патологических состояний. Поститься нельзя:
- беременным, кормящим мамам;
- детям, особенно девочкам-подросткам;
- людям, которые занимаются тяжелым физическим трудом;
- больным онкологией;
- при сахарном диабете, хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта и других органов, тяжелых болезнях печени и почек.
Пожилым людям тоже нежелательно поститься, поскольку у них организм уже менее вынослив и больше подвержен стрессам.
Напомним, что ранее мы писали о том, можно ли похудеть за несколько дней без вреда для здоровья.
Новости на эту же тему:Как готовить полезные блюда весной: овощи запекаем, а бобовые – замачиваем Что такое "здоровый" лишний вес и зачем худеть, если ничего не болит Что можно съесть на ночь, а что точно навредит Зеленый сенча – чай, который помогает похудеть. Так ли это? Готовим вареники с картофелем и грибами – просто и вкусно Как быстро похудеть и снизить холестерин — новое исследование