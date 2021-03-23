Постные кокосовые батончики: рецепт от Лизы Глинской

Пиготовьте легкий в приготовлении и вкусный десерт

Великий пост в этом году начался 15 марта и продлится 7 недель. В эти дни можно приготовить вкусный постный десерт, которым поделилась Лиза Глинская. Попробуйте приготовить и вы постные кокосовые батончики в шоколаде.

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Постные кокосовые батончики в шоколаде

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Фото: постные кокосовые батончики

Ингредиенты

100 г темного шоколада

100 г банана

100 г кокосовой стружки

40 г кокосового масла

70 г арахисовой пасты

20 мл кокосового молока или воды

Способ приготовления

Пробейте погружным блендером банан с арахисовой пастой и горячим кокосовым маслом до состояния пюре. Масса должна стать однородной и гладкой. Если вы увидите, что жир отсекается, добавьте 20 мл кокосового молока или воды. Снова пробейте, масса должна стать однородной и иметь консистенцию эмульсии. Соедините ее с кокосовой стружкой, перемешайте. Сформируйте батончики размером 8х3 см. Это могут быть и круглые конфеты. Выложите их на разделочную доску с пергаментом, уберите в холодильник на 5-6 часов. Растопите шоколад и заглазируйте батончики.

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