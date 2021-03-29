Постный вопрос. Какой обед лучше – мясной или салатный?

Врач-диетолог пояснила, почему детям нужно есть мясо

Правда ли, что мясо делает мужчин привлекательными, и что вегетарианцы живут дольше? Какой тип питания гарантирует долголетие и стройную фигуру? Это беспокоит многих, особенно, когда ученые говорят нам, что любовь к красному мясу, так же как и нитраты в овощах и фруктах, повышают риск развития онкологии. Какой обед лучше: мясной или салатный – далее в материале.

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Великий пост: "детокс" или испытания "хлебом – водой"?

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская очень любит мясо и говорит, что без традиционной украинской кухни жизни не представляет. Научила даже любить нашу еду своего мужа-болгарина. Но поста она придерживается и в это время ест салаты, овощи, фрукты, каши.

Но пост – это ведь не только про еду. Важно придерживаться и чистоты своих помыслов, мыслей. Священники говорят: если надумали поститься, помните, что нужно проще относиться к еде. Вопрос поста – не только вопрос о диете.

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"Пост – это не диета, не муки, а прежде всего – светлая мысль", – говорит протоиерей Андрей Дудченко.

Не материтесь, не оскорбляйте друзей, родных. Вообще, людей не обижайте.

Кому поститься категорически запрещено

Врач-диетолог Наталья Суслова отмечает, что есть люди, которым поститься строго запрещено. Среди них:

беременные женщины,

кормящие мамы,

люди старшего пожилого возраста,

дети подросткового возраста,

люди с каким-то тяжелыми хроническими заболеваниями,

онкология,

сахарный диабет,

тяжелые сердечно-сосудистые заболевания,

люди после длительного вирусного заболевания (грипп, группа ОРЗ или COVID-19).

К посту нужна подготовка

Не забывайте о последствиях аскетического меню. Ведь если к посту заранее не подготовиться, то ничего хорошего из этого не выйдет.

Кому поститься категорически запрещено / Фото: Instagram/zelyonka.kyiv

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Врач-диетолог Наталья Суслова говорит, что подготовка важна, потому что благие намерения могут привести к тому, что вы окажетесь в отделении хирургии, или в гастроотделении.

Жизнь без мяса: веганство и вегетарианство – модный тренд?

Певица Злата Огневич мяса не ест. Свое категорическое "нет" мясу и молочке певица сказала еще несколько лет назад.

"Я не кушаю мясо, потому что считаю, что это на сегодняшний день, увы, тот продукт, который содержит в себе очень много яда, антибиотиков", – говорит Злата.

Среди коронных блюд певицы – паста и салаты. Главный заменитель мяса – рыба и морепродукты.

Кто может стать настоящим вегетарианцем

Веганство и вегетарианство – полный или частичный отказ от пищи животного происхождения. Это понятие искажено.

Врач-диетолог Наталья Суслова говорит, что чистыми здоровыми вегетарианцами могут быть около 5% людей.

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Дети-вегетарианцы: почему это опасно

Наталья Суслова называет это геноцидом: "Это действительно беда в семье, потому что дети голодные, они растут, им нужен какой-то строительный материал, так как организм, ферменты, гормоны – это все только белковая природа. И это вообще критическая ситуация в семье", – поясняет эксперт.

Речь о том, когда родители навязывают детям свое мнение и заставляют отказаться от мяса. Мол, так полезнее. На самом деле это неверная позиция, поскольку они свой выбор сделали, они взрослые, они совершеннолетние, у них это право есть. А вот принимать решения за детей они не имеют права.

Есть мясо или отказаться от него – выбор всегда за вами. Главное – знать во всем меру.

Тем временем мы нашли способ приучить детей есть овощи. Эти 3 рецепта и лайфхаки диетолога все исправят.