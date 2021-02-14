Посвящают стихи и дарят букеты: как украинские селебритис отмечают День святого Валентина

А вы уже успели признаться в любви?

Сегодня День святого Валентина, и далеко не все ненавидят этот праздник и все, что с ним связано. Многие звезды украинского шоу-бизнеса в этот день признаются в любви своим самым близким людям и делятся совместными романтичными фото в соцсетях.

В этом материале мы собрали самые трогательные посты наших селебритис. Запасайтесь салфетками.

Юлия Санина

Фронтвумен The HARDKISS посвятила своему мужу Валу стих, который написала сама. В Instagram она опубликовала видео, в котором зачитала несколько строчек.

Потап

Своей любимой супруге Настя Каменских Потап сделал сюрприз, подарив два букета: один из цветов, второй – из воздушных шаров в форме сердца.

Фото: instagram.com/kamenskux

Настя же подарила любимому валентинку со словами о любви, которую показала у себя в сторис.

Фото: instagram.com/kamenskux

Леся Никитюк

Ведущая Леся Никитюк не рассказала, с кем будет праздновать День влюбленных, а праздничным нарядом похвасталась. И даже не одним.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Читайте также: Тест: угадайте звездную пару по интересному факту

Артистка примерила два платья, которые отличаются только по цвету, и предложила подписчикам выбрать лучшее.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Слава Каминская

Певица Слава Каминская поделилась на своей странице в Instagram праздничным фото с с блогером Кириллом Скачковым.

Фото: instagram.com/babaslavka

"С любимыми не расставайтесь", – коротко обозначила Слава.

Снежана Бабкина

Снежана Бабкина поделилась теплым фото со своим мужем Сергеем Бабкиным в Instagram-аккаунте.

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

"Для меня сегодняшний праздник- это день, который больше не повторится никогда! Но вчера был такой же особенный день! И завтра будет максимально особенный! Всех с неповторимым, радостным, любовным, счастливым днем", – написала Снежана.

Владимир Дантес

Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес сообщил, что ненавидит 14 февраля. Но все равно признался в любви своей жене.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Ненавижу день всех влюбленных! Но как можно не влюбляться постоянно в эту мадам, которая веселится в любом месте и делает твою жизнь ярче", – написал Дантес.

Ксения Мишина

Актриса Ксения Мишина посвятила свой пост Александру Эллерту, с которым отдыхает в Доминикане.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Так интересно выходит, 14 февраля мы проведем в самолете на высоте в 10к метров над уровнем океана. Это значит, что я как обычно буду бояться, а он как обычно будет держать меня за руку и утешать смешными историями... Хорошо, что Амуру не придется подниматься высоко в небо, чтобы выстрелить в самое сердце, потому что он давно уже это сделал. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты еще крепче меня обнимал, еще чаще целовал и никогда не переставал будить среди ночи сонными словами "люблю тебя", – написала Мишина.

Смотрите также лучшие поздравления с днем святого Валентина: красивые картинки и пожелания.