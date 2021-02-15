Поздравил всех с Днем влюбленных: экстремал в одних трусах прыгнул в ледяной Днепр (видео)

27-летний спортсмен-экстремал Станислав Скочко необычным способом поздравил украинцев с Днем святого Валентина. Его видео в Instagram собрало множество восторженных комментариев.

На Днепре парень вырубил изо льда сердце в качестве подарка всем влюбленным.

"Специально для вас от меня вот такая валентинка, будьте любимы, будьте счастливы!" – поздравил подписчиков с праздником экстремал. После этого, несмотря на десятиградусный мороз, он нырнул в ледяную прорубь.

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"Вот это творческий подход", "На текущий момент это лучшая валентинка", "Ну это очень креативное и экстремальное поздравление", "Молодец. Самое оригинальное поздравление, которое я вообще когда-либо видела", "Обалдеть. Ты – умничка", – пишут в комментариях друзья и знакомые Скочко.

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Напомним, ранее грузинский боец UFC Мераб Двалишвили решил отомстить проруби, в которой он разбил голову, и устроил с ней боксерский поединок. Кроме этого, ранее в ПЦУ развеяли мифы о купании в проруби на Крещение.