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Поздравления на Рождество Христово-2021 в стихах, смс, открытки и картинки

7 января, 04:00

Ольга Козачок

Отправляйте лучшие поздравления с Рождеством 2021 близким и друзьям

Вот и настало Рождество Христово, которое отмечается 7 января. Это один из самых больших праздников у верующих, который нужно провести в кругу семьи.

Поздравления на Рождество / Фото: Pinterest

Обязательно поздравьте своих родных и близких с Рождеством 2021, пожелайте счастья, радости, здоровья, любви, мира и взаимопонимания.

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Сегодня.Lifestyle подготовили самые короткие и простые поздравления с Рождеством Христовым 2021 своими словами, а также собрали прикольные, оригинальные и красочные картинки и открытки с праздником 7 января.

Поздравления с Рождеством Христовым 2021 в стихах

В святой, прекрасный праздник Рождества
Я пожелать хочу от всей души,
Чтоб в дом ваш заглянули чудеса,
Чтоб не пришлось вам никуда спешить.

Пусть свет Святого Духа греет вас
И ангелы отгородят от бед.
Пусть будет добрым, светлым каждый час,
И на любой вопрос придет ответ.

Поздравления с Рождеством / Фото: Bipbap

Счастливого желаю Рождества!
Пусть никогда никто не загрустит,
Пусть в жизни будет много волшебства
И все вокруг сияет и блестит.

***
В Рождество все верят в чудо,
И оно уже спешит,
Чтоб, возникнув ниоткуда,
Мир согреть в ночной тиши.

Ты открой ему окошко,
Пусть летит на яркий свет,
Принесет добра лукошко
И от всех укроет бед!

Поздравления с Рождеством / Фото: Bipbap

С Рождеством Христовым-2021: поздравления в стихах

В волшебный праздник Рождество,
Пусть сказка в доме поселится.
Будет душевно, мило и тепло,
И чудо ночью точно приключится.

Пусть от невзгод Господь вас бережет,
Семью и дом ваш защищает.
Пусть праздник счастье принесёт,
Случится все, о чем мечтаем.

Поздравления с Рождеством / Фото: Bipbap

***
Пусть звезда, что зажглась в небосводе,
Сердцу дарит покой и свободу.
Чтобы в нем поселилась надежда,
А еще – доброта, вера, нежность.

Чтобы близкие были здоровы,
А семья пусть живет в любви полной,
Пусть уютом наполнится дом,
И теплом родных встреч. С Рождеством!

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***

Вас с Рождеством мы поздравляем,
Желаем доброй суеты.
И светлой радости желаем,
И исполнения мечты!

Пусть, словно в сказке, вас случайно
Большое счастье посетит.
Пусть Вам везет необычайно,
Фортуна Вам благоволит.

Желаем крепкого здоровья
И самой преданной любви.
Удачной Вам судьбы-дороги,
Счастливого всегда пути.

Поздравления с Рождеством / Фото: Bipbap

Оригинальные поздравления с Рождеством

Рождество. Блистают звезды.
Пусть, что сложно, станет просто,
Что разладилось – пусть склеится,
В невозможное – поверится.

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Пусть рождественское чудо
Исцелит ваши недуги,
Разметает сердца грусть,
Полегчает ноша пусть.

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***
В этот праздник Рождества
Ангел пусть на крыльях нежных
Принесет тебе любовь,
Мудрость, веру и надежду.

Радость пусть заходит в дом
С каждым утром новым.
Пусть душа поет от счастья!
С Рождеством Христовым!

Поздравления с Рождеством / Фото: Bipbap

***

С Рождеством вас поздравляю,
Счастья и добра желаю.
Ангел пусть вас бережет
От печалей и невзгод.

Пусть на путь он вас наставит
И здоровья вам прибавит,
Пусть в душе цветут цветы
И сбываются мечты!

Красивые поздравления с Рождеством

Рождество на землю опустилось,
Все радостью великой осветилось!
Пусть будет мир в душе и счастье,
Господь пусть отведет ненастье!

Желаю я тепла, покоя,
Надежды, доброго настроя,
Желаю мудрости и благочестия,
Огромной любви божественной!

***
При свете рождественской яркой звезды
Хочу вам, друзья, пожелать,
Счастливой, спокойной и мирной судьбы,
Надежды чтоб вам не терять.

Пускай вам Господь благодати пошлёт,
Надежды и веры, любви,
И в дом ваш Создателя милость придёт,
И ждет лишь успех впереди!

Поздравления с Рождеством / Фото: Bipbap

***
С Рождеством Христовым,
С праздником великим,
Пусть радость будет вечной
От Божьего рождения!

Пусть небеса исполнят
Все мечты, желания,
Пусть Господь поможет
Во всех ваших стараниях!

Желаю счастья в доме,
Душевного уюта,
Отметить праздник этот
Скромно, но со вкусом!

Поздравления с Рождеством Христовым-2021 в смс

Звезды яркие горят.
Рождество Христово!
Мы желаем счастья вам,
Крепкого здоровья.

***
С Рождеством Христовым!
Счастья вам, тепла,
Чтобы радость в доме
С добротой цвела.

***
Пусть случится в Рождество,
Чудо долгожданное.
Душевно будет и тепло,
Исполнятся желания.

Поздравления с Рождеством / Фото: Bipbap

Рождество-2021: короткие поздравления

Божьего благословения,
Всех желаний исполнения,
Мира, счастья и добра
В день Христова Рождества!

***
Снежок новогодний искрится,
Наполнен весь дом торжеством!
Желаем вам счастьем светиться,
Всю вашу семью – с Рождеством!

Поздравления с Рождеством / Фото: Bipbap

***
Рождество Христово в вашу дверь стучится,
Пусть же настроенье, словно снег искрится,
Пусть подарит праздник радости мгновения,
Яркие, прекрасные чудо-впечатления!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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Источник: Сегодня

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