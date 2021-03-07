Поздравления с 8 Марта маме в прозе и стихах

По случаю празднования Международного женского дня-2021 Сегодня.Lifestyle собрали самые теплые и красивые поздравления с 8 Марта для мамы – главной женщины в жизни каждого человека.

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Поздравления с 8 Марта маме в прозе

Любимая мама! В этот праздничный день мне непросто отыскать слова, которыми можно было описать все, что ты для меня делаешь. Пусть твоя жизнь будет солнечной, яркой, а здоровье – крепким!

Самый дорогой на свете человек! Мамочка, с праздником 8 Марта! Дарю тебе букет весенних цветов как символ твоей красоты, яркости твоей души, свежести твоих мыслей. Пусть мир будет к тебе благосклонным, чтобы твоя жизнь была наполнена только хорошими событиями, чтобы твои глаза никогда не туманились от слез боли, а душа не страдала от несчастий. Пусть радостной и счастливой будет каждый день твоей жизни!

Поздравляю самую смелую и сильную женщину с праздником! Милая мама, пусть вдохновение никогда не покидает тебя, здоровье – крепнет, а улыбка пусть чаще светится на твоем лице.

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Короткие поздравления с 8 Марта маме в стихах

Мама! С женским праздником тебя!

Будь счастлива, здорова и красива!

И, жизнерадостно в грядущее смотря,

Свой каждый день наполни позитивом!

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Мамочка! Будь счастливее

С каждой следующей весной!

Пусть тебя любовью греют,

Счастье дарят и покой!

В этот день весна прекрасна,

Ее прелесть — не секрет.

Пусть же март тебя наполнит

Ароматами цветов,

Трелью птиц тебе напомнит

Образы из ярких снов.

SMS-поздравления с 8 Марта маме

Милая мамочка, я поздравляю

С праздником Женским тебя всей душой!

Сил и здоровья, и счастья желаю,

Пусть дети всегда будут рядом с тобой.

С 8 Марта поздравляю!

Цвести, сиять и петь желаю.

Чтобы прекрасная весна

Тебе удачу, счастье принесла.

Пусть светит солнце в душе ярко,

А сердце в счастье веселится.

И, поздравляя с 8 Марта,

Желаю всем желаньям сбыться!

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