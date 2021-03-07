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Стихи на 8 Марта: короткие и оригинальные смс

7 марта, 15:29

Ольга Козачок

Лучшие варианты поздравлений с праздником 8 Марта

8 Марта в Украине отмечается Международный женский день. Мы собрали для вас лучшие поздравления с 8 Марта: красивые стихи в СМС, красочные и оригинальные открытки. Не забудьте поздравить с приходом весны жен, матерей, сестер, а также знакомых и коллег.

Вкусные, стильные и модные презенты к 8 Марта – все это вы найдете в нашем весеннем календаре подарков.

Стихи на 8 Марта

Все сегодня для прекрасных женщин!
Любовь, подарки, поздравленья
И за столом все угощенья!
Старались все мы как могли.
С любовью – ваши мужики.

Открытка с 8 Марта / Фото: Pixabay

Стихи на 8 Марта

С 8 Марта поздравляю,
Быть цветущей я желаю!
Не грусти, не вешай нос,
Будь веселой! Твой матрос.

Открытка с 8 Марта / Фото: Pixabay

***

Поздравляю тебя с женским днем! Желаю, чтоб каждый твой пальчик любимый человек оковал бриллиантовыми и изумрудными оковами!

Стихи на 8 Марта

***

Восьмое марта! Дамам – радость!
Сегодня можно позже встать!
Желаю, чтоб тебе достались:
Прекрасный завтрак, чтоб в кровать,
Роскошнейших цветов букет,
В глазах любимых нежный свет!

Открытка с 8 Марта / Фото: Pixabay

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Поздравления с 8 Марта: лучшие стихи

Тебе желаю я найти
В своей квартире шубку,
Ключ от машины, миллион
И клевого Мишутку!

8 Марта провести
В отеле на Мальдивах
И чтобы в жизни у тебя
Все было так красиво!

Поздравления с 8 Марта в стихах

Восьмое марта! Дамы, наслаждайтесь!
Вам поцелуи дарим, праздничный салют!
Сегодня отдыхайте, расслабляйтесь,
Тарелки грязные до завтра подождут!

Открытка с 8 Марта / Фото: Pixabay

Прикольные поздравления с 8 Марта

Дорогая! Поздравляю тебя с Днем девчонок! Искренне желаю, чтоб твоя тушь никогда не текла и ты в сумочке находила нужные вещи!

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Поздравления с 8 Марта

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***

Желаю счастья и любви — они дороже всех подарков!
И пусть все сбудутся мечты в прекрасный день 8 Марта!

Поздравления с 8 Марта

***

Желаю оптимизма, здоровья в организме,
Удачи и богатства, с мечтой не расставаться!

Открытка с 8 Марта / Фото: Pixabay

Поздравления с 8 Марта

***

Любимая, алло, алло!
Мне несказанно повезло,
Что дозвонился, достучался
И что с тобою повстречался.
Восьмое марта. Жди, лечу!
Всю жизнь любить тебя хочу!

Поздравления с 8 Марта

***

Знают взрослые и дети – мама лучше всех на свете!
С женским днем я поздравляю, маме лучшего желаю!

Открытка с 8 Марта / Фото: Pixabay

Поздравления с 8 Марта

***

Тебя, сестренка, поздравляю
С Международным женским днем!
Пускай сегодня, будто в мае,
Повеет солнцем и теплом!
И вырастут цветы под снегом,
И соберу я их в букет
И подарю тебе сегодня!
Желаю счастья много лет!

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Поздравления с 8 Марта

***

С 8 Марта тебя, подружка,
Самых классных тебе игрушек!
Пусть мужчины кричат: "Плачу!",
Исполняя каприз и мечту!

Открытка с 8 Марта / Фото: Pixabay

Поздравления с 8 Марта

***

Мамочка моя родная,
С 8 Марта, дорогая!
Я скажу тебе, любя:
Лучше в мире нет тебя.
Я тебе желаю счастья,
Пусть уходят все ненастья.
Красоты, любви, тепла,
Будь здоровой ты всегда!

Видеоблогер-пенсионер Дед Панч выпустил новую серию своего ютуб-шоу, где вместе с молодежью обсудил 8 Марта. Праздник ли это или "день сексизма"?

Ранее мы рассказывали, что сделать своими руками на 8 Марта на подарок любимым женщинам или просто чтобы порадовать себя в свободное время.

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Источник: Сегодня

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