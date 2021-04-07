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Поздравления с Благовещением: короткие стихи и пожелания

7 апреля, 08:00

Ольга Козачок

Пусть праздник Благовещения принесет только благие и радостные вести

В день 7 апреля примите сердечные поздравления с Благовещением-2021. Пусть в этот светлый весенний праздник к вам придут лишь благие вести, а все зло и негатив уйдут прочь. Life Сегодня собрали для вас эффектные, милые, лаконичные поздравления с Благовещением в коротких стихах и СМС.

Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

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Красивые поздравления с Благовещением

***

Благая весть пришла с небес
И к людям опустилась,
Во чреве Девы Пресвятой
Надеждой зародилась!

Вам в этот православный день
От Бога милости желаем,
Пусть вас оставят все пороки, лень,
Мы с Благовещением вас поздравляем!

Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы / Фото: Pixabay

День Благовещения – СМС

***

В день Благовещенья святой
Пусть будут ангелы с тобой,
Пусть сохранят тебя от бед,
Подарят много-много лет!

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Поздравления с Благовещением / Фото: Unsplash

Добрые пожелания в Благовещение

***

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Мира в вашем доме,
Света и добра
В праздник Благовещения
Вам желаю я.

Чтобы весть благую
Радостно встречали
И святую веру
В душах укрепляли.

Поздравления с Благовещением / Фото: Unsplash

Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в СМС

***

С Благовещеньем примите поздравленья!
Вам – спокойной жизни, мира и тепла.
Пусть пройдет печаль, и, без сомненья,
Защити всех нас, Господь, от зла.

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Пожелания радости в день Благовещения

***

С Благовещеньем, счастья, радости,
Жизни праведной, без усталости,
Чтобы лихо в дом не стучалось
И всегда все дела получались!

Поздравления с Благовещением / Фото: Pixabay

Короткое поздравление с Благовещением

***

Пусть Богородица Святая
Во всех делах вас сохранит,
Надеждой тихо согревает
И на успехи вдохновит!

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2021 года в Украине.

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