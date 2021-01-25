Поздравления с Днем студента-2021: красивые стихи, смс, пожелания

Сегодня, 25 января, в Татьянин день, также отмечается День студента-2021, который к тому же удачно совпадает с окончанием локдауна.
Принимайте лучшие пожелания в День студента и не забудьте поздравить своих друзей, а мы подготовили веселые и милые стихи, смс и картинки в этот радостный день.
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День студента: поздравления в смс
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День студента — лучший праздник!
Я спешу поздравить всех.
Ведь пора эта прекрасна,
Впереди — вся жизнь, успех...
Я желаю счастья, дружбы,
Достижений и побед.
Море знаний самых нужных
И удач в зачетах всех!
Поздравления с днем студента-2021 своими словами
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Поздравляю с Днем студента! Желаю всегда попадать на волну позитива, постоянно совершенствоваться, идти к новым успехам, ни в чем не упускать своих возможностей и никогда не жалеть о совершенном выборе. Удачи в учебе и легких сессий!
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Прикольные поздравления с Днем студента-2021
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Тяжелые будни — зачеты, конспекты,
Анализ и синтез, фольклор, диалекты...
Да здравствуют ужин, компьютер и лень
Хотя бы в короткий студенческий День!
Желаем борща, отбивной и картошки,
Сметаны погуще, чтоб полная ложка,
Бесплатный WI-FI и огромную пиццу,
И сон долгожданный пусть ночью приснится!
Желаем студенчеству легкой науки,
Чтоб думали быстро, учились без муки,
Характер и волю в себе воспитали,
Стипендию в евро всегда получали!
Милые поздравления с Днем студента в прозе
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С Днем студента! Желаю бурной и счастливой юности, успешной и увлекательной учебы, беспрепятственной дороги к выбранной профессии. Пусть каждый день будет особенным, продуктивным, интересным и насыщенным.
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Веселые поздравления с Днем студента в стихах
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Студент грызет гранит науки,
Студенту некогда скучать.
То лекции, то рефераты,
То нужно сессию сдавать.
Но среди срезов и зачетов
О праздниках не забывай
В международный день студентов
Ты веселись и отдыхай!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.
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