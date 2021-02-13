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Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

13 февраля, 22:37

Ольга Козачок

С Днем Валентина: подборка лучших коротких поздравлений, эффектные валентинки, забавные стихи и проза

14 февраля мы отмечаем День святого Валентина – праздник всех влюбленных. Сегодня.Lifestyle подготовили для вас лучшие короткие поздравления, sms, тексты в стихах и прозе, а также самые красивые открытки и валентинки.

Неотъемлемый атрибут праздника – "валентинка". Это небольшая открытка с признанием в любви. Валентинки, как правило, делают в форме сердца и c разными милыми символами.

А еще мы собрали для вас 14 интересных идей, как можно незабываемо провести Валентинов День с любимым человеком.

Не забудьте в День влюбленных поздравить своих вторых половинок.

Поздравления с Днем святого Валентина: красивые стихи, короткие смс, поздравления в прозе

***
С Днем святого Валентина!
Пожелаю лишь одно,
Чтоб нашел ты половину,
Сердце было влюблено!

Валентинки на День святого Валентина / Фото: Unsplash

Поздравления с Днем святого Валентина парню

***
Любимый, милый, дорогой,
Мне очень хорошо с тобой.
Целую, крепко обнимаю
И с Днем влюбленных поздравляю.

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С Днем святого Валентина любимому

***
Валентинку свою посылаю,
О любви в ней тебе сообщаю.
Обещаю согреть в холода,
И любить всей душою всегда!

Картинки с Днем святого Валентина / Фото: Depositphotos

Прикольные поздравления с Днем святого Валентина

***
Хоть я — не принцесса, но тебе удалось превратить мою жизнь в сказку. Моя любовь к тебе безгранична!

Смешная смс-ка на День святого Валентина

***
Ты знаешь, как тебя люблю?
Всю ночь не ем, весь день — не сплю!

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Поздравление с Днем святого Валентина в прозе

***

Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю с чувством влюбленности встречать каждый день. Желаю любить своих близких, свою вторую половинку, свою работу и деятельность, свою жизнь и себя. И пусть всякая любовь всегда будет взаимной!

Валентинки на День святого Валентина / Фото: Unsplash

Короткое поздравление с Днем Валентина девушке

***
Есть в мире много пожеланий,
Их всех не перечесть.
Тебя я просто поздравляю,
Люблю такой, какая есть.

С Днем святого Валентина: поздравление подруге в стихах

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***
Желаю быть тебе красивой,
Желаю горести не знать,
Желаю быть всегда счастливой,
И никогда не унывать.

14 февраля: День святого Валентина / Фото: Depositphotos

Как поздравить друзей с Днем святого Валентина

* * *
В День Святого Валентина,
Так как праздник этот наш.
Поздравляю и целую
Много, много, много раз

Короткие поздравления с 14 февраля девушке

* * *
Словно маленькое чудо,
Возникла ты в моей судьбе.
С тобой себя я позабуду
И все, что есть, отдам тебе!

Валентинки на День святого Валентина / Фото: Unsplash

Смс друзьям в День святого Валентина

***

С неба стая валентинок
Разлетелась по домам.
В День святого Валентина
Я любви желаю вам.

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Милое поздравление с 14 февраля парню

***
В день святого Валентина
От работы он устал –
Всем он подарил любимых,
Всем сердечки разослал.

И в меня Амур игривый
Как-то выпустил стрелу,
Чтоб всегда тебя любила,
Как умею, как могу.

Любимой девушке: поздравление с Днем святого Валентина

***
В день святого Валентина
Я хочу пообещать
Только сладкой и любимой
Свою зайку называть.

А еще подарки делать,
А еще цветы дарить.
В общем, что сказать, умею
Я красиво говорить!

Валентинки на День святого Валентина / Фото: Unsplash

С Днем святого Валентина: добрые пожелания

***

В День святого Валентина
Пусть сбываются мечты.
Не пройдет любовь пусть мимо,
А в душе цветут цветы!

Пусть счастливый этот праздник
Принесет вестей прекрасных,
Станет маленькою сказкой,
Где всё радостно и ясно!

Смотрите видеоподборку подарков на День святого Валентина:

Ранее мы публиковали свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.

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Источник: Сегодня

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