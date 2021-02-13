Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

14 февраля мы отмечаем День святого Валентина – праздник всех влюбленных. Сегодня.Lifestyle подготовили для вас лучшие короткие поздравления, sms, тексты в стихах и прозе, а также самые красивые открытки и валентинки.

Неотъемлемый атрибут праздника – "валентинка". Это небольшая открытка с признанием в любви. Валентинки, как правило, делают в форме сердца и c разными милыми символами.

А еще мы собрали для вас 14 интересных идей, как можно незабываемо провести Валентинов День с любимым человеком.

Не забудьте в День влюбленных поздравить своих вторых половинок.

Поздравления с Днем святого Валентина: красивые стихи, короткие смс, поздравления в прозе

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С Днем святого Валентина!

Пожелаю лишь одно,

Чтоб нашел ты половину,

Сердце было влюблено!

Валентинки на День святого Валентина / Фото: Unsplash

Поздравления с Днем святого Валентина парню

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Любимый, милый, дорогой,

Мне очень хорошо с тобой.

Целую, крепко обнимаю

И с Днем влюбленных поздравляю.

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С Днем святого Валентина любимому

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Валентинку свою посылаю,

О любви в ней тебе сообщаю.

Обещаю согреть в холода,

И любить всей душою всегда!

Картинки с Днем святого Валентина / Фото: Depositphotos

Прикольные поздравления с Днем святого Валентина

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Хоть я — не принцесса, но тебе удалось превратить мою жизнь в сказку. Моя любовь к тебе безгранична!

Смешная смс-ка на День святого Валентина

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Ты знаешь, как тебя люблю?

Всю ночь не ем, весь день — не сплю!

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Поздравление с Днем святого Валентина в прозе

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Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю с чувством влюбленности встречать каждый день. Желаю любить своих близких, свою вторую половинку, свою работу и деятельность, свою жизнь и себя. И пусть всякая любовь всегда будет взаимной!

Валентинки на День святого Валентина / Фото: Unsplash

Короткое поздравление с Днем Валентина девушке

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Есть в мире много пожеланий,

Их всех не перечесть.

Тебя я просто поздравляю,

Люблю такой, какая есть.

С Днем святого Валентина: поздравление подруге в стихах

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Желаю быть тебе красивой,

Желаю горести не знать,

Желаю быть всегда счастливой,

И никогда не унывать.

14 февраля: День святого Валентина / Фото: Depositphotos

Как поздравить друзей с Днем святого Валентина

* * *

В День Святого Валентина,

Так как праздник этот наш.

Поздравляю и целую

Много, много, много раз

Короткие поздравления с 14 февраля девушке

* * *

Словно маленькое чудо,

Возникла ты в моей судьбе.

С тобой себя я позабуду

И все, что есть, отдам тебе!

Валентинки на День святого Валентина / Фото: Unsplash

Смс друзьям в День святого Валентина

***

С неба стая валентинок

Разлетелась по домам.

В День святого Валентина

Я любви желаю вам.

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Милое поздравление с 14 февраля парню

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В день святого Валентина

От работы он устал –

Всем он подарил любимых,

Всем сердечки разослал.

И в меня Амур игривый

Как-то выпустил стрелу,

Чтоб всегда тебя любила,

Как умею, как могу.

Любимой девушке: поздравление с Днем святого Валентина

***

В день святого Валентина

Я хочу пообещать

Только сладкой и любимой

Свою зайку называть.

А еще подарки делать,

А еще цветы дарить.

В общем, что сказать, умею

Я красиво говорить!

Валентинки на День святого Валентина / Фото: Unsplash

С Днем святого Валентина: добрые пожелания

***

В День святого Валентина

Пусть сбываются мечты.

Не пройдет любовь пусть мимо,

А в душе цветут цветы!



Пусть счастливый этот праздник

Принесет вестей прекрасных,

Станет маленькою сказкой,

Где всё радостно и ясно!

Смотрите видеоподборку подарков на День святого Валентина:

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