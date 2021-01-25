Поздравления с Днем Татьяны: яркие открытки и красивые пожелания

В 2021 году Татьянин день выпадает на понедельник – самое начало рабочей и учебной недели, а также окончание локдауна. Сегодня все Тани отмечают свой День ангела.
И если вы все еще не поздравили знакомых с таким именем, срочно отправляйте им открытки, короткие стихи и теплые слова!
Татьянин день-2021 красивые поздравления
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Татьяна, пусть твое счастье никогда не заканчивается, а все, что ты для себя решила, – осуществляется. А здоровье и душевный покой остаются главными спутниками твоего хорошего настроения!
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Танечка, поздравляю тебя, солнышко, с днем ангела! Будь всегда такой же жизнерадостной и обаятельной, как сейчас. Желаю тебе большого успеха в жизни, светлого пути и хороших друзей! Пусть у тебя всегда будет веселый блеск в глазах и много планов на будущее.
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Танюша! Пусть в этот зимний день у тебя будет весеннее настроение, жизнь будет красочной и интересной, словно летний день. Пусть твой ангел охраняет тебя от бед и подсказывает верный путь!
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Поздравляю тебя, Татьяна, с твоими именинами. Желаю в День твоей святой божественной неувядающей красоты, ангельского терпения, райского наслаждения и Господнего благословения!
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Танюша, желаю тебе оставаться такой лучезарной, веселой и ангельски красивой девушкой! Пускай ангел-хранитель всегда будет рядом и указывает верный путь!
Поздравления с Днем Татьяны в стихах
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С Днем Татьяны поздравляю!
Покровительства желаю.
Ангел пусть тебя хранит
От забот и от обид.
Счастья, крепкого здоровья,
Радости, добра с любовью,
Только правильных дорог,
Жить всегда чтоб без тревог!
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У Тетянин день тобі бажаю
Сміху, щастя і добра,
Щоб здоровою була.
Хочу удачі побажати,
Свою любов оберігати,
Щоб щастя в серці оселилось,
І все хороше враз здійснилось.
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В этот день все для Татьяны —
Солнца свет, слова, цветы,
Чтоб шикарной и желанной
Навсегда осталась ты.
Пусть душа поет от счастья,
А мужчины смотрят в след,
Вечно юной оставайся
И живи, не зная бед!
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С Татьяниным днем я тебя поздравляю,
Желаю достатка, успеха, любви,
Пусть счастье тебя, словно дочь, обнимает,
И радость наполнит все будни твои!
Такой же красивой всегда оставайся,
Цвети, словно ландыш в дыханье весны,
Пусть все пожеланья начнут исполняться,
И снятся тебе только добрые сны!
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В День Святой Татьяны
Желаю всей душой —
Пусть счастье постоянно
Путь устилает твой!
И добрые мгновенья
По край заполнят дни,
Поет пусть настроение,
В глазах горят огни!
Пусть радостные встречи
Святая предречет,
А ты с улыбкой вечной
Иди из года в год!
День ангела Татьяны: короткие поздравления
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С Днем Татьяны поздравляю!
От души тебе желаю
Не грустить и не болеть
С каждым днем лишь хорошеть!
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З Днем Тетян вас, пані!
Будьте щасливі завжди і від любові рум’яні.
На січневий зимовий день свято випадає,
А у вас хай бузок в душах розквітає!
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С Днем Татьяны! Радости, тепла.
Жизнь чтобы добром была полна.
Ангел пусть хранитель помогает,
И от всех несчастий сберегает.
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Тетянку сьогодні я з Днем ангела вітаю,
Щоб у душі щебетала весна, тобі я бажаю.
Хай сяє сонце для тебе лише безупинно,
А вдача відчиняє всі двері гостинно!
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С праздником, Татьяна! Пусть жизнь радует запоминающимися встречами, необычайным везением, интересными событиями, яркими впечатлениями, любовью близких и преданностью друзей!
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Милая Татьяна! Пусть дни твои будут яркими и богатыми на открытия и сюрпризы, ночи – пылкими и нежными, пусть душа твоя не знает печали, глаза – слез, а сердце – одиночества.
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Дорогая Танечка! В День ангела пожелаю тебе ясных дней, отличного самочувствия, теплого солнышка в душе и на небе, радостных эмоций. Будь всегда счастлива и любима!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.
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