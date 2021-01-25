Поздравления с Днем Татьяны: яркие открытки и красивые пожелания

В 2021 году Татьянин день выпадает на понедельник – самое начало рабочей и учебной недели, а также окончание локдауна. Сегодня все Тани отмечают свой День ангела.

Татьянин день: поздравления / Фото: Pinterest

И если вы все еще не поздравили знакомых с таким именем, срочно отправляйте им открытки, короткие стихи и теплые слова!

Татьянин день-2021 красивые поздравления

С Днем Татьяны / Фото: Pinterest

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Татьяна, пусть твое счастье никогда не заканчивается, а все, что ты для себя решила, – осуществляется. А здоровье и душевный покой остаются главными спутниками твоего хорошего настроения!

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Танечка, поздравляю тебя, солнышко, с днем ангела! Будь всегда такой же жизнерадостной и обаятельной, как сейчас. Желаю тебе большого успеха в жизни, светлого пути и хороших друзей! Пусть у тебя всегда будет веселый блеск в глазах и много планов на будущее.

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Танюша! Пусть в этот зимний день у тебя будет весеннее настроение, жизнь будет красочной и интересной, словно летний день. Пусть твой ангел охраняет тебя от бед и подсказывает верный путь!

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Поздравляю тебя, Татьяна, с твоими именинами. Желаю в День твоей святой божественной неувядающей красоты, ангельского терпения, райского наслаждения и Господнего благословения!

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Танюша, желаю тебе оставаться такой лучезарной, веселой и ангельски красивой девушкой! Пускай ангел-хранитель всегда будет рядом и указывает верный путь!

Поздравления с Днем Татьяны в стихах

С Днем Татьяны / Фото: Pinterest

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С Днем Татьяны поздравляю!

Покровительства желаю.

Ангел пусть тебя хранит

От забот и от обид.

Счастья, крепкого здоровья,

Радости, добра с любовью,

Только правильных дорог,

Жить всегда чтоб без тревог!

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***

У Тетянин день тобі бажаю

Сміху, щастя і добра,

Щоб здоровою була.

Хочу удачі побажати,

Свою любов оберігати,

Щоб щастя в серці оселилось,

І все хороше враз здійснилось.

***

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В этот день все для Татьяны —

Солнца свет, слова, цветы,

Чтоб шикарной и желанной

Навсегда осталась ты.



Пусть душа поет от счастья,

А мужчины смотрят в след,

Вечно юной оставайся

И живи, не зная бед!

С Днем Татьяны / Фото: Pinterest

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С Татьяниным днем я тебя поздравляю,

Желаю достатка, успеха, любви,

Пусть счастье тебя, словно дочь, обнимает,

И радость наполнит все будни твои!



Такой же красивой всегда оставайся,

Цвети, словно ландыш в дыханье весны,

Пусть все пожеланья начнут исполняться,

И снятся тебе только добрые сны!

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***

В День Святой Татьяны

Желаю всей душой —

Пусть счастье постоянно

Путь устилает твой!



И добрые мгновенья

По край заполнят дни,

Поет пусть настроение,

В глазах горят огни!



Пусть радостные встречи

Святая предречет,

А ты с улыбкой вечной

Иди из года в год!

День ангела Татьяны: короткие поздравления

С Днем Татьяны / Фото: Pinterest

***

С Днем Татьяны поздравляю!

От души тебе желаю

Не грустить и не болеть

С каждым днем лишь хорошеть!

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З Днем Тетян вас, пані!

Будьте щасливі завжди і від любові рум’яні.

На січневий зимовий день свято випадає,

А у вас хай бузок в душах розквітає!

***

С Днем Татьяны! Радости, тепла.

Жизнь чтобы добром была полна.

Ангел пусть хранитель помогает,

И от всех несчастий сберегает.

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***

Тетянку сьогодні я з Днем ангела вітаю,

Щоб у душі щебетала весна, тобі я бажаю.

Хай сяє сонце для тебе лише безупинно,

А вдача відчиняє всі двері гостинно!

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С праздником, Татьяна! Пусть жизнь радует запоминающимися встречами, необычайным везением, интересными событиями, яркими впечатлениями, любовью близких и преданностью друзей!

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Милая Татьяна! Пусть дни твои будут яркими и богатыми на открытия и сюрпризы, ночи – пылкими и нежными, пусть душа твоя не знает печали, глаза – слез, а сердце – одиночества.

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Дорогая Танечка! В День ангела пожелаю тебе ясных дней, отличного самочувствия, теплого солнышка в душе и на небе, радостных эмоций. Будь всегда счастлива и любима!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.