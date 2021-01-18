Версія українською
$ 28,05
34,01

Поздравления с Крещением: яркие открытки, картинки, стихи и пожелания

18 января, 22:05

Ольга Козачок

Красивые открытки и лучшие поздравления пожелания с Крещением Господним-2021: для родных, друзей и близких

19 января весь православный мир отмечает светлый и радостный праздник – Крещение Господне-2021. Он был установлен в память о крещении Иисуса Христа.

Поздравления и открытки: Крещение Господне / Фото: Depositphotos

Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос пришел из Назарета к реке Иордан, где наравне с остальными людьми принял крещение от Иоанна Крестителя. Главная традиция праздника Крещения Господнего – это купание в ледяной воде для очищения души и тела.

Читайте также: Зачем нырять в воду на Крещение – основные причины

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас яркие открытки и лучшие варианты поздравлений с Крещением-2021. Обязательно отправляйте их родным, близким, любимым людям.

Стихи и картинки Крещение Господне / Фото: bonnycards

Короткие поздравления с Крещением Господним

***

В Крещение Господне
Водицею святой
Печали и невзгоды
С души и сердца смой!
В Крещение Господне
Хочу я пожелать
Тебе любви, здоровья.
Пусть Божья благодать
Во всем тебе поможет,
Направит, защитит,
Пусть веру приумножит,
Надежду укрепит!

Открытки, стихи и смс Крещение Господне / Фото: bonnycards

Душевные поздравления с Крещением Господним в прозе

***

Пусть святая вода в Крещение Господне смоет все печали и принесет в жизнь все самое лучше. Пусть праздник подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.

Открытки Крещение Господне бесплатно / Фото: bonnycards

Лучшие стихи пожелания в Крещение Господне-2021

***

Реклама

С наступающим Крещением,
Душу пусть наполнит свет,
Мира, счастья, вдохновения,
Жить прекрасно много лет.

Пусть сегодня день особый
Жизнь здоровьем озарит,
И пусть этот праздник добрый
Вас любовью наградит.

Крещение Господне: картинки и поздравления / Фото: bonnycards

Красивые поздравления с Крещением Господним в стихах

***

Январские морозы наступают,
Крещение Господне настает.
Тебе счастливой жизни пожелаю,
Без слез, проблем, несчастий и хлопот.

Пусть ангел твой всегда оберегает,
На перекрестке жизненных дорог.
Почаще вдохновенье посылает,
Живи счастливо, не боясь тревог.

Тепла, взаимных чувств тебе желаю,
В прекрасный праздник святости, добра.
С Крещением тебя я поздравляю,
Пусть светит в небе радости звезда.

Крещение Господне фото, картинки и пожелания / Фото: bonnycards

Смс-поздравления в Крещение Господне

***

Пусть крещенские морозы
Вместе со святой водой
Отведут от вас угрозы.
И болезни стороной
Обходить вас точно будут,
В этом и сомнений нет,
Ведь воды крещенской чудо
Сбережет от всяких бед!

Открытки и Поздравления с Крещением / Фото: bonnycards

Добрые поздравления с Крещением-2021 своими словами

***

Поздравляю с Крещением Господним! Желаю любви, мира, достатка, благополучия и душевного тепла, несмотря на морозы и холода. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни живет радость, а все тревоги, обиды и печали смоет освященная вода. Желаю, чтобы светлая надежда никогда не давала опуститься твоим крыльям, а добрая вера всегда прибавляла сил.

Смотрите видео о целебных свойствах воды на Крещение:

Ранее мы рассказывали о главных правилах и ошибках купания на Крещение.

Новости на эту же тему:

Гадания на Крещение 2020: самые популярные способы Купание на Крещение 2021: народные традиции Как и когда святить воду на Крещение Гоcподне-2021 Икона Крещение Господне: значение и история Крещение Господне: дата, история, традиции и приметы праздника Где окунуться в прорубь на Крещение-2021 в Киеве: 8 лучших мест
праздники Крещение открытки стихи поздравления картинки

Реклама

Новости партнеров

Журналист телеканала Медведчука выгоняла ВСУ из Донецка флэшмобом
Приступы не прекращались: беременная супруга Павлика в больнице
10 знаменитостей, которые могли инсценировать свою гибель