Поздравления с Масленицей-2021: лучшие открытки, стихи и короткие смс

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас самые красивые поздравления с праздниками

Сегодня, 8 марта, началась Масленица – славянский традиционный праздник, который отмечается в течение недели перед Великим постом.

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас самые красивые поздравления с Масленицей: лучшие открытки, короткие сообщения в прозе и стихах.

Вкусные, стильные и модные презенты на мартовские праздники – все это вы найдете в нашем весеннем календаре подарков.

Поздравления с Масленицей в прозе

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Масленица – светлый и теплый праздник, сила которого способна творить чудеса! Пусть в этот день все печали, все невзгоды навсегда уйдут из вашего дома, желаю, чтобы ваша жизнь была такой же теплой, такой же сладкой, как сегодняшние блины

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Поздравляю с Масленицей! Желаю весело провести зиму, под свежеиспеченные блинчики, с весенним солнышком и хорошим настроением. Пусть жизнь очистится, наполнится добром, светом, дружбой, поддержкой, взаимопониманием и хорошими ощущениями

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Поздравляю с Масленицей и от души желаю, чтобы сердце простилось со стужей, чтобы с вкусными блинами, маслом, медом да вареньем проводы зимушки удались на славу.

Поздравления с Масленицей в стихах и коротких sms

***

Веселись, гуляй народ,

В этот праздник яркий!

Масленица нам несет

Новые подарки:

Гору кружевных блинов,

Кушаний довольно,

Масленицу будь готов

Отмечать достойно!

***

Пусть масленица дружит с вами,

Пусть в этот день вам повезет,

Пускай чудесными цветами

Вам жизнь букет преподнесет.

***

С масленицей, дорогой!

Веселись, гуляй,

Только обо мне одной

Ты не забывай

***

Желаю в масленицу вам –

По всем заслугам и делам

Пускай воздастся в этот день,

Пусть будет праздновать не лень.

***

Пусть масленицы день чудесный,

Любимый, дарит только счастье,

Пускай живется интересно,

Пусть не угаснут наши страсти

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***

Пред Великим пред постом

Впустим Масленицу в дом!

Гору блинчиков спечем,

Вас на праздник позовем!

Мы желаем вам добра,

И весеннего тепла!

Масленицу вы встречайте,

Всех блинами угощайте!

***

Пусть масленица входит

В ваш светлый дом с добром,

Порядок здесь наводит

И радует теплом.

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***

Сколько бы мы ни ели

На этой блинной неделе,

Нам пойдет все впрок –

Дайте только срок!

Ешьте сытно, про запас!

С Масленицей вас!

***

Масленица в дом идет,

За собой весну ведет!

Напеки блинов скорей

Только масла не жалей!

Поздравляю с этим днем

Пусть печаль горит огнем!

Пусть уходят холода

Не на год, а навсегда!

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***

Я желаю счастья, без сомнения,

В Масленицу горестей не знать,

И любых желаний исполнения,

И блинами близких угощать!

***

С Масленицей поздравляю,

Пусть веселье в дом войдет!

Пусть весна в права вступает,

А зима на год уйдет!

***

Масленица к нам пришла,

Радость людям принесла,

Ну а мы придем с блинами,

Встретить праздник вместе с вами!

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***

Пускай Господь вас наградит

В день масленицы счастьем,

Пусть жажду денег утолит

И отведет ненастья.

***

Озорной, веселый праздник,

Солнца возрождение,

Вам – удачи, море счастья,

Наши поздравления!

Напомним, ранее мы рассказывали, что приготовить на Масленицу, кроме блинов: 5 праздничных рецептов.

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