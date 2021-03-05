Поздравления с наступающим 8 Марта: красивые стихи и SMS

Уже через несколько дней мы будем отмечать Международный женский день, а потому поспешите уже сегодня поздравить с наступающим 8 Марта всех знакомых женщин и пожелать им всего наилучшего. Сегодня.Lifestyle присоединяются к лучшим поздравлениям и предлагают подборку красивых и оригинальных пожеланий в прозе, стихах и SMS с наступающим 8 Марта.
Если вы еще не определились с подарком на этот и другие праздники марта, загляните в наш календарик-подсказку – там вы обязательно подберете лучший вариант, как поздравить и что подарить дорогим для вас людям.
Душевные поздравления с наступающим 8 Марта в стихах
***
В преддверии 8 Марта
Желаю солнца и весны,
Удачи, радости и фарта,
Любви, добра и красоты.
Весеннего вам обновленья,
Здоровья, счастья, волшебства,
И праздничного настроенья
Сегодня, завтра и всегда!
Трогательные поздравления с наступающим 8 Марта в прозе
***
С наступающим 8 Марта! Желаю в этот женский день крепкого здоровья, неувядающей юности и ослепительной красоты на долгие годы! Пусть рядом с вами всегда будут любимые люди, которые окружат вас заботой и вниманием. Пусть весенний ветер принесет лишь хорошие перемены.
Читайте также: Что сделать своими руками на 8 Марта: праздничные идеи с фото
Веселые поздравления с наступающим 8 Марта
***
8 Марта быстро мчится,
Даря тюльпаны и тепло.
Пусть в этот день добро случится,
Чтоб сердце пело и цвело!
Любви взаимной и красивой
Желаю в этот день весны,
Пусть будет жизнь всегда счастливой
И снятся радостные сны!
Короткое поздравление с наступающим 8 Марта
***
8 Марта к нам спешит,
Чтоб расцвели сады кругом.
Пускай весна вас одарит
Здоровьем, солнцем и теплом,
Пусть все сбываются желания,
Душа пусть радостно поет,
Пускай весеннее дыхание
Добро и радость принесет!
Лучшие поздравления с наступающим 8 Марта в прозе
***
Поздравляю с наступающим 8 Марта и от всей души спешу пожелать, чтобы женский праздник очарования, любви и красоты удался на славу и подарил множество приятных впечатлений, ярких букетов, милых подарков, сладких поцелуев, теплых объятий и незабываемых комплиментов. Будьте всегда неотразимы, восхитительны и счастливы!
Прикольные поздравления с наступающим праздником 8 Марта
***
С наступающим праздником, дамы!
Будьте вы веселы и желанны,
Пусть весна только радость приносит,
Пусть душа обновления просит.
Я желаю здоровья, везения,
Чтоб не знать в этот день огорчения.
Символ 8 – любви бесконечность,
Жизнерадостность, яркость, беспечность!
Философское поздравление с наступающим 8 Марта
***
Поздравляю с наступающим праздником 8 Марта! Желаю, чтобы эта весна принесла в вашу жизнь приятные эмоции, активные действия и лишь радостные воспоминания. Пусть все ваши новые начинания будут успешными и удачными. Пусть все проблемы утекут от вас вместе с быстрыми весенними ручьями. Желаю, чтобы красота распускалась весенними цветами, здоровье крепло, как тепло за окном, а в душе ясным солнышком сияла любовь!
Напомним, ранее мы рассказывали, какие цветы дарят на 8 Марта любимым женщинам.
Новости на эту же тему:Как поздравить человека с праздником, когда он далеко Что сделать своими руками на 8 Марта: праздничные идеи с фото Что послушать на 8 Марта – готовим праздничный плейлист Какую прическу сделать на 8 Марта: красивые идеи для разной длины волос Салаты на 8 Марта: 5 праздничных рецептов 8 Марта: история и значение женского дня Что подарить коллегам на 8 Марта: свежие идеи