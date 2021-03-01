Поздравления с первым днем весны: поднимите настроение родным и друзьям

Лучшие пожелания в первый день весны-2021: отправляйте поздравления родным и близким людям

Сегодня, 1 марта, мы распрощались с надоедливой зимой и шлем поздравления с первым днем весны. Пусть вместе с зимними холодами уйдут все невзгоды, болезни и плохое настроение. Пусть пребудет с вами ласковое солнце, тепло и оптимизм!

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас добрые, нежные, красивые поздравления и открытки с первым днем весны, которые вы можете отправить родным, любимым, друзьям, подругам и коллегам.

Поздравления с первым днем весны / Фото: bonnycards

С первым днем весны: поздравления в стихах

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К нам в окно постучалась весна.

Как красива, чудесна, мила,

Как прекрасна она, хороша,

Хоть и шла она к нам не спеша...



Пусть на сердце у всех потеплеет,

Пусть развеются грусть и тоска,

Пусть душа от весны молодеет

И парит ароматом цветка!

Поздравления с первым днем весны / Фото: bonnycards

Поздравление с первым днем весны друзьям своими словами

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Наконец-то наступила долгожданная весна! Пусть она будет солнечной и ласковой, любвеобильной и щедрой, оптимистичной и позитивной. Пусть принесет здоровье, радость, нежность и тепло!

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Пришла весна: красивые стихи с 1 марта

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Весна пришла, и мир ожил,

Цветными красками играя.

Для грусти больше нет причин,

Я с 1 марта поздравляю!



Пусть принесет тебе весна

Улыбки, счастье, вдохновенье,

Избавит от печали вмиг,

Пускай подарит настроенье!

Поздравления с первым днем весны / Фото: bonnycards

Поздравление с первым днем весны мужчине в прозе

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Пусть весна постучится в твое окно теплыми лучами солнца, звонким пением птиц и ароматом первых цветов. Пусть тепло и радостно станет на душе, а эта весна принесет здоровье, вдохновение, счастье и удачу. Чтоб каждое утро ты просыпался с удовольствием, вдыхая на полную грудь пришедший день. С первым днем весны!

Поздравления с первым днем весны / Фото: bonnycards

С первым днем весны: пожелания в стихах

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Звенят ручьи, щебечут птицы –

Пришла пора прогнать печаль,

Настало время веселиться.

Ура! Закончился февраль!



Растает лед в замерзшем сердце,

Ворвется радость в каждый дом.

Когда нам солнце ярко светит,

Добрее мир, теплей кругом.



Вас с днем весенним – самым первым!

Удачи вам в больших делах,

В любовь волшебную поверить

И раствориться в чудесах.

Поздравления с первым днем весны / Фото: bonnycards

С первым днем весны: поздравление подруге

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Дорогая подружка, с праздником весны! Желаю цвести и расцветать, улыбок и теплоты, яркого света и позитивных мыслей, незабываемых моментов и головокружительных чувств. Пусть удача и успех поспешат в твой дом. Пусть первые весенние дни принесут отличное настроение!

Поздравления с первым днем весны / Фото: bonnycards

Первый день весны: добрые пожелания

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Пришла весна, а это значит,

Что расцветает все вокруг,

Что станут дни светлей и ярче,

Скорее улыбнись, мой друг!



Тебе весенние мотивы

Пусть напевают соловьи!

Желаю много позитива,

Удачи, счастья и любви!

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