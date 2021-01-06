Поздравления с Рождеством Христовым в стихах, прозе, смс, интересные картинки

Украинцы 7 января празднуют Рождество Христово. В этот день христиане восточного обряда в Украине радуются рождению Спасителя Иисуса Христа.
Чтобы поздравить родных и близких с этим светлым православным праздником, Сегодня.Lifestyle собрали самые лучшие поздравления на Рождество Христово в прозе, стихах, короткие поздравления, смс, а также красивые картинки.
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Рождество: поздравления, картинки и лучшие пожелания в прозе
Волшебные поздравления с Рождеством Христовым
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С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!
Рождество Христово: поздравления своими словами
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Поздравляем с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник хочется пожелать мира и спокойствия в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ! Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!
Сказочное Рождество: поздравления в прозе
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Поздравляем с Рождеством Христовым! Желаем, чтобы у каждого в душе был мир и покой, радость и тепло! Пусть будет много добрых и желанных событий, которые сделают вашу жизнь лучше! Любви, внимания, только хороших новостей и прекрасного праздничного времяпровождения!
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Лучшие поздравления в Рождество Христово
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Поздравляю с Рождеством Христовым и в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошее в окружающем мире и находить все доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю верно ценить все, что у тебя имеется и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.
Красивые поздравления на Рождество Христово близким
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В светлый и радостный праздник Рождества желаю искренней любви и счастья, большой удачи и блага, доброй надежды и мира. Пусть небеса вселяют крепкую веру в сердце и дарят настоящий праздник для души. Желаю достатка в доме, внутренней и окружающей красоты, отменного здоровья и милосердия.
Доброе поздравление с Рождеством в прозе
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Поздравляю с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник желаю мира и добра, любви и счастья, благополучия, успеха и крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель оберегает вас и ваших близких от всех бед, а в душе воцарятся вера, покой и благодать. Со светлым праздником Рождества!
Поздравления с Рождеством Христовым в стихах и смс
С Рождеством Христовым : красивые поздравления в стихах
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В день рождения Христа
Пожелаю всем добра.
Тепло в душе всегда храните,
Любовь как божий дар примите.
Пусть ангел рядом пребывает:
От бед, печали охраняет,
Несет в ваш дом согласие,
Благополучие, счастье!
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Небольшое поздравление с Рождеством
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Зажглась звезда добра и волшебства —
Счастливого святого Рождества.
Пусть Бог хранит, и люди помогают,
Пусть звездный свет в душе не угасает,
Пусть счастьем и богатством полон дом.
Любви, здоровья, мира! С Рождеством!
Смс поздравления с Рождеством короткие
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Вот с небес спустилось чудо,
Рождеством его зовут,
И неведомо откуда
Всюду радость там и тут,
Пусть в семье все будет ясно,
И нальется дом теплом,
Будет вам достаток, счастье,
Поздравляю с Рождеством!
Светлое Рождество: картинки, поздравления и стихи
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С праздником светлым, с праздником чистым,
С самым душевным, с самым лучистым.
С праздником радостным, самым сердечным,
С самым волнующим и человечным!
Желаю прекрасного только всего.
Христос родился! Славим Его!
Добрые пожелания на Рождество-2021 в стихах
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Рождество — это время чудес,
Рождество — это время подарков.
С Рождеством! Пусть сегодня с небес
Светят звезды особенно ярко.
Пусть исполнятся ваши мечты,
А невзгоды пройдут себе мимо.
Пусть все помыслы будут чисты,
И Господь пусть хранит всех любимых.
Красивые стихи на Рождество Христово
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В рождественский вечер чудесный
Хочу пожелать я добра,
Чтоб ангел прекрасный небесный
Принес вам немного тепла.
Чтоб Бог охранял вас по жизни,
Чтоб Он уберег от беды,
Чтоб все ваши тайные мысли
Он в явь превратил из мечты.
Ведь праздник чудесный и светлый,
Наполнен он весь волшебством.
Пусть будет всё в жизни прекрасно
И полною чашею дом!
Праздник Рождества: счастливые поздравления
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В христианский добрый праздник,
В день святого Рождества,
Пусть на небе светит ярко
Путеводная звезда!
Пускай ангелы Господни
Оградят вас от невзгод,
Пусть счастливым и удачным
Будет этот светлый год!
Рождество: поздравления, фото и стихи
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Поздравляю нынче с Рождеством,
Обязательно желаю счастья,
Заглянуло чтоб оно в ваш дом
Да пришлось вам чаще с ним встречаться.
Рады мы, что знакомы с вами.
А взаимности у нас с вами — рекой.
Вас мы угостим сегодня пирогами,
От праздника хотим судьбы такой,
Которая бы шла всегда за нами.
Работаем ли мы, а может, заняты делами —
У нас всегда пусть связь не пропадает с вами.
Волшебные пожелания в Рождество Христово
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Тихо в ночь под Рождество
В мир шагает волшебство:
Ходит сказка по домам,
В сны заглядывая к нам.
Рождество Христово дарит
Сердцу радость и покой.
И надежду, что сияет
Нам Рождественской звездой.
В этот праздник я желаю
Счастья всем, любви, добра.
Принесет нам мир и радость
Пусть рождение Христа.
Короткие поздравления с Рождеством Христовым
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Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся все то, что свято!
Пусть будет смех и радость в нем,
От счастья и душа богата!
Пускай уютом дышит дом,
Пусть Ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!
Душевные поздравления на Рождество Христово
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В Рождество Христово
В тишине ночной
Счастье в дом заходит
С первою звездой.
На снежинках ангелы
Спустятся с небес,
Наступает время
Сказок и чудес.
На душе пусть станет
Чисто и светло,
Все мечты исполнятся
В Христово Рождество.
Поздравления с Рождеством прикольные в стихах
***
В день чудесный Рождества
Вам желаю волшебства,
Чтобы выпал белый снег,
Чтоб в работе был успех.
Чтобы в доме был достаток,
Чтобы мед был только сладок
И без примесей горчащих.
Чтоб вы радовались чаще,
Я сегодня вам желаю.
С Рождеством вас поздравляю!
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