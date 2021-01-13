Поздравления со старым Новым годом-2021: прикольные СМС, стихи и картинки

Старый Новый год-2021 украинцы отмечают сегодня, в ночь с 13 на 14 января. Обязательно поздравьте с этим праздником всех своих родных и близких людей, друзей, коллег и знакомых, пожелайте счастья, здоровья, любви, новых побед и достижений в жизни.

Поздравления со Старым Новым годом / Фото: Bipbap

Сегодня.Lifestyle собрали для вас лучшие поздравления со старым Новым годом-2021 в СМС-сообщениях, стихах, а также прикольные открытки и красочные картинки на 14 января.

СМС-поздравления со старым Новым годом-2021

Старый Новый год – это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким, приятным, но не пустым! С праздником!

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Поздравляю со старым Новым годом! Желаю оставить весь негатив в старом году, пускай в новом году к вам придет все то, что угодно сердцу.

Поздравления со Старым Новым годом / Фото: Bipbap

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Поздравляю со старым Новым годом. Пусть старыми, но незабываемыми станут добрые моменты прошлого, пусть в новом году приумножатся былые успехи и пусть будет, с кем разделить счастье и радость души.

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Пусть в старый Новый год вас покинут старые проблемы и обиды, дом покинут ненужные вещи, а сердце освободится для новых эмоций, впечатлений и открытий! Пусть счастье останется в доме на весь год!

Старый Новый год-2021: короткие поздравления

Поздравляю со старым Новым годом и хочу пожелать зажечь свой огонёк надежды и удачи, сиять от счастья и любви, бежать навстречу мечтам и чудесам, оставить в прошлом всё плохое и в новый год взять близких и сердцу дорогих людей.

Поздравления со Старым Новым годом / Фото: Bipbap

Поздравляю со старым Новым годом. Хочу пожелать жить ярко и весело, мечтать свободно и красиво, любить искренне и взаимно. Пусть в прошлое уйдут обиды сердца, пусть новый календарь все твои дни превратит в праздники счастья и успеха.

Прикольные поздравления со старым Новым годом-2021

Просыпайтесь, подымайтесь – к нам идет, хоть и старый, но все же Новый год! Пусть год придет и принесет счастье, радость и удачу, всем здоровья, мира, счастья и очень надо стать всем добрее и светлее, улыбнемся друг другу и будем счастливы!

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Здравствуй снова, старый год,

Ты давно уж у ворот,

С длинной, белой бородой,

Мы прощаемся с тобой.

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Прошлое сложи в мешок,

Все плохое – на замок,

А удача, деньги, радость

Пусть всегда приносят сладость!

Поздравления со Старым Новым годом / Фото: Bipbap

Старый Новый год придет,

Стариной своей тряхнет,

Загадать желаний море

Шанс второй он вам дает!

Пожелаем вместе с ним,

Чтобы каждый был любим,

Жил счастливо и богато

Много лет и много зим!

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Поздравления со старым Новым годом-2021: короткие пожелания

Пусть этот старый Новый год

Подарит яркие мгновения,

Душа от счастья пусть поет

И славным будет настроение!

Желаю, чтобы доброта

Твою жизнь светом наполняла!

Пусть сбудется твоя мечта,

Чтоб жизнь еще прекрасней стала!

Поздравления со Старым Новым годом / Фото: Bipbap

Хоть Новый год еще не стар,

Но всё же пожелаю –

Пусть будет радостным январь

И праздничным до мая!

Пусть вера в чудо не прошла –

Таится в вашем сердце,

Ведь с 31 числа

Открыта в счастье дверца!

Старый Новый год-2021: оригинальные поздравления

Вот и старый Новый Год

Нам удачу принесет,

Кто на Новый Год забыл

Желание не высказал,

Тот второй имеет шанс

Загадать и про запас!

Мы желаем всем удачи,

Добрых дней и тишины,

Чтоб родные были рядом,

Вон звезда летит, смотри!

Поздравления со Старым Новым годом / Фото: Bipbap

Вот и старый Новый год

По снежинкам к нам идет!

Звезды в небе он зажжет,

Счастье в дом наш принесет!

Улыбайтесь, вспоминайте.

То, что важно, сберегайте!

Этот праздник отмечайте

И гостей скорей встречайте!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.