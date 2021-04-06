Болит спина – смените стул и матрац. Что еще рекомендует физиотерапевт?

То тянет поясницу, то "заклинило" шею аж до головной боли, а порой и вовсе не разогнуться… знакомо? "Виноват" не только злосчастный офисный график или стресс. Наши бытовые привычки, мебель, множество ушибов и травм, пережитых в детстве, способны серьезно повлиять на здоровье спины.

Даниил Якубовский

Почему же болит спина, насколько важно обратиться к специалисту, найти причину и постараться ее устранить? А также как организовать свой сон, работу и досуг, чтобы не вредить спине – рассказал реабилитолог, физиотерапевт в области неврологии и ортопедии Даниил Якубовский.

Если болит спина – то обязательно проблема с позвоночником?

Причины, из-за которых болит спина, самые разные – от неудобного стула, на котором вы сидите на работе, до перенесенной в детстве и давно забытой вами травмы. Да, львиная доля проблем, сигнализирующих о себе болями в спине, связана с искривлением позвоночника, нарушением осанки. Причины могут быть как врожденные, например, плоскостопие, так и приобретенные – когда человек вынужден долгое время проводить в неудобной позе, сидит на неподходящем стуле или спит на неудобном матраце.

Неудобные стол и стулья могу стать причиной боли в спине / Фото: Pexels

Если человек ведет пассивный образ жизни, мышцы у него слабо развиты, есть лишний вес, привычка носить неудобную обувь, каблуки – то проблем с осанкой и даже искривления позвоночника не избежать. Соответственно – болей в спине тоже. Также боли в спине или шее могут быть вызваны протрузией (и более серьезной патологией – грыжей) межпозвоночных дисков. Это состояние, когда диск выпячивается за пределы межпозвоночного пространства.

Приводят к развитию протрузий и грыж позвоночника перегрузки (долгое нахождения в неудобном положении – сюда же), травмы, нарушения кровообращения, хронические заболевания. воспалительные процессы.

Также опасны как слишком сильные физические нагрузки, так и гиподинамия (полное отсутствие активности), негативно на позвоночник влияют и возрастные изменения.

Поболела и перестала: зачем к врачу, если уже не больно?

Часто боли в спине проходят сами по себе. Но это не значит, что они не вернутся: важно найти причину. Например, то же плоскостопие люди склонны недооценивать, особенно если деформация стопы незначительна и ничего не болит. Не болит до поры до времени, потом своды стопы утолщаются, перестают выполнять функции амортизации. Вся нагрузка переходит на позвоночник и суставы и результат – боли в пояснице, бедрах и даже коленях. Если не корректировать плоскостопие, то боли будут только усиливаться.

Читайте также: Остеохондроз: почему возникают боли в спине

Неудобное положение, вызванное неподходящим вам по размеру стулом и столом, вызовет нарушения осанки. А искривление позвоночника, как и длительное нахождение в неправильном положении, приведут к развитию различных заболеваний.

Что, боль в спине может закончиться чем-то более серьезным?

Да, смотря чем эта боль была вызвана, как уже сказано. Проблема может стать очень серьезной, вплоть до изменения положения внутренних органов, также появляются проблемы с дыханием, пищеварением, сердцем и сосудами. Не говоря уже о том, что качество жизни резко ухудшается: двигаться больно, да и в искривленном позвоночнике красоты мало.

Боли в спине значительно ухудшают качество жизни / Фото: Depositphotos

Поэтому любая боль или неприятные ощущения в спине, позвоночнике – это весомый повод обратиться к специалисту, как минимум к семейному врачу. А далее, в зависимости от причины, вам порекомендуют специалиста узкого профиля.

Ок, а как понять, что рабочий стол и стул мне не подходят?

Чтобы при работе за компьютером или длительном сидении за столом не болела спина, обратите внимание на саму мебель и ваше положение:

Ноги должны полностью доставать до пола и крепко, ровно на нем стоять, спина при сидении должна быть ровной.

Работать полулежа, перекосившись на одну сторону, распластавшись за столом и так далее – плохо для вашей спины и позвоночника,

Обратите внимание на подлокотники стула, если они есть: их функция – поддерживать человека при вставании и посадке. Если локти постоянно упираются в подлокотники, то плечи вынуждены находиться в приподнятом, неестественном положении. Если подлокотники неудобные, то лучше их снять или поменять стул.

Поверхность стола может помочь поддержать предплечья и уменьшения усилия для поддержки рук. Подлокотники, а также слишком высокий или низкий стол не должны ограничивать движение вперед, вы не должны сгибаться над столом или наоборот – упираться в него носом.

Важно! Даже самое удобное место не гарантирует развития болей в спине. Поэтому делайте перерывы в работе каждые 1-1,5 часа, пройдитесь, смените положение тела, сделайте сгибательные/разгибательные движения руками м ногами.

А как понять, что мне не подходит матрац или вся кровать?

Если кроватью, диваном (на диванах вообще не рекомендуется постоянно спать), а тем более матрацем вы пользуетесь давно, то именно они могут стать причинами болей в спине. Старые матрацы уже утратили свои ортопедические свойства, они не могут поддерживать тело в ровном положении и обеспечить качественный сон и отдых.

Боль, неприятные ощущения в спине и шее после сна – главные маркеры того, что матрац нужно заменить.

Продавленный, деформированный матрац, "провалы" между складывающимися частями дивана рано или поздно приведут к болям в спине, нарушениям в мышечной системе и опорно-двигательном аппарате

Хорошо, а могут ли вредные привычки вызвать боли в спине?

Не только образ жизни, наша активность или наоборот – пассивность, а то, что мы пьем и едим, влияет на здоровье спины в том числе. Например, значительно снижает кровообращение в тканях позвоночника, насыщение их кислородом кофе и злоупотребление алкоголем. Вредно для здоровья, в том числе позвоночника курение, даже если вы курите, только когда выпьете. И конечно же не добавит здоровья вредная, несбалансированная еда – жирное, жареное, фастфуд, консерванты и т.д.

Поэтому, помимо правильно организованного сна и рабочего места, избежать болей в спине помогут режим отдыха, рациональное питание и отказ от вредных привычек. Также не забывайте о питьевом режиме: пейте в сутки около 1,5-2 литров чистой воды.

А еще полезно радовать себя и своих близких приятными мелочами, создавая им хорошее настроение: смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Напомним, что мы также писали о том, на каких стульях нельзя сидеть.