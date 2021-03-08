Пожелания на 8 Марта: праздничные поздравления и тосты

Сегодня наступило 8 Марта – официальный женский праздник, когда дамы на законных основаниях получают лучшие поздравления, искренние пожелания, цветы и конфеты, улыбки и комплименты. В их честь произносятся эффектные речи и звучат громкие тосты за праздничным столом. Что пожелать всем женщинам в этот день – читайте в нашей статье.
Что можно подарить близким и родным, подругам и коллегам? В нашем весеннем календаре подарков есть множество идей, которые помогут вам порадовать окружающих женщин в день 8 Марта и другие весенние праздники.
Короткое пожелание на 8 Марта женщинам
***
Вам пожелаю счастья я,
Не знает горя пусть душа,
И красота пускай цветет,
И все плохое прочь уйдет!
Прикольное пожелание женщинам в праздник 8 Марта
***
Сегодня все пожелания адресованы женщинам. А я предлагаю высказать пожелания относительно мужчин, окружающим вас, милые дамы. Пусть же вам попадаются только те, кто оградит вас от необходимости останавливать коня на скаку и забираться в горящие избы. Ну, или, хотя бы, возьмут эти обязанности на себя.
Пожелания на 8 Марта: праздничные тосты
***
Хочу в чудесный праздник
Хороший тост поднять
И самым лучшим женщинам
От всей души сказать:
Чтоб молодость не покидала,
В кустах удача поджидала,
На улице б напали деньги,
И не было б от них спасенья.
Здоровья, счастья, теплоты,
Пускай сбываются мечты,
Не повторять чужих ошибок,
Любви, удачи и улыбок!
Прикольное пожелание на 8 Марта
***
Все мы знаем, что самое непостоянное и переменчивое на Земле — это не погода, а настроение у женщин. Я желаю, чтобы ваше настроение, дорогие женщины, менялось от приподнятого к хорошему, от хорошего — к радостному, от радостного — к веселому, а от веселого — к счастливому. И никаких других перемен! С 8 Марта!
Тост на 8 Марта за женщин
***
Красотки, предлагаю выпить
За то, чтоб мы всегда цвели,
Чтоб не ревели, не страдали,
У ног чтоб были мужики,
Чтобы желанья исполнялись,
Чтобы без повода цветы,
Чтоб мы богаче становились,
Чтоб счастье наполняло дни!
Чтоб красоту мы не теряли,
Желаю радости, добра,
С 8 Марта нас, девчата!
И всем душевного тепла!
Оригинальное пожелание на 8 Марта
***
8 – это символ бесконечности. Так что неспроста сегодня все представительницы прекрасного пола достойны бесконечного счастья, вечного здоровья и бескрайнего успеха во всех делах. Пусть наши умницы и красавицы всегда радуют нас своей "восьмеркой" — бесконечностью радости от исполнения наших наилучших пожеланий. С 8 Марта!
Ранее мы публиковали прикольный гороскоп на сегодня 8 Марта для женщин.
Видеоблогер-пенсионер Дед Панч выпустил новую серию своего ютуб-шоу, где вместе с молодежью обсудил 8 Марта. Праздник ли это или "день сексизма"?
Новости на эту же тему:8 искрометных мемов о 8 Марта для поднятия настроения Душевные поздравления с 8 Марта подруге: картинки, стихи и проза Прикольный гороскоп на сегодня 8 Марта для женщин: у Близнецов все двоится, но Стрельцы не промахнутся 8 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать Разрушаем мифы о похмелье: алкоголь можно смешивать, а пить пиво утром – нет (актуально к 8 Марта) Рецепт на 8 Марта: салат из копченой курицы, помидоров и сыра Стихи на 8 Марта: короткие и оригинальные смс