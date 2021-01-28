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Позитив из "Время и стекло" удивил подписчиков новым имиджем

28 января, 16:15

Элина Пелешенко

Поклонники не сразу узнали артиста

Пока в Сети обсуждают возможный роман экс-солиста группы "Время и стекло" Позитива с певицей Мишель Андраде, артист решит дать новую тему для разговоров. Алексей Завгородний (настоящее имя Позитива) немного изменил имидж.

В Instagram артист опубликовал новое фото, на котором он без усов. Поклонники уже и забыли, когда Позитив так выглядел.

"Вечно молодой", – подписал фото певец.

Позитив / Фото: instagram.com/positiff

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"Сбрил 10 лет", "18 есть? А паспорт покажете?", "Ах мальчик красавчик", "Не узнать", – написали подписчики под фото.

Напомним, Мишель Андраде и Позитив стали ведущими первого выпуска нового сезона "Орла и решки" и анонсировали выход новой песни.

Ранее в Сети обсуждали неудачную пластику Деми Мур и Кейт Мосс. Также мы рассказывали, как выглядел Иракли Макацария до популярности.

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Позитив Алексей Завгородний

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