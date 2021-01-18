"Предатели нам не нужны": в Сети раскритиковали возвращение Ани Лорак в Украину

Певица Ани Лорак, которая недавно показала нового члена семьи, вернулась в Украину. Об этом артистка рассказала у себя в Instagram.
Певица рада была прогуляться по Киеву и поделиться фото.
Но возвращение певицы в Украину вызвало бурю вопросов в соцсетях. Одни радуются и спрашивают, когда будет концерт в Киеве. Другие же интересуются, почему Лорак решила приехать в Украину.
"По работе в Киеве или по зову сердца?", "Как пустили?", "В Москве теплее", "Предатели нам не нужны", "А что это ты в Украину приехала?" – написали в Сети.
Похоже, в Украину Ани Лорак приехала, чтобы снять новый клип. Ранее она делилась на своей страничке фото со съемок и рассказывала, что самый сильный сюжет для видео — личная история.
Напомним, клип Ани Лорак на песню "Страдаем и любим" не понравился поклонникам и под видео они оставили много негативных комментариев.
Смотрите сюжет о возвращении Ани Лорак в Украину: