"Предатели нам не нужны": в Сети раскритиковали возвращение Ани Лорак в Украину

Певица Ани Лорак, которая недавно показала нового члена семьи, вернулась в Украину. Об этом артистка рассказала у себя в Instagram.

Певица рада была прогуляться по Киеву и поделиться фото.

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Но возвращение певицы в Украину вызвало бурю вопросов в соцсетях. Одни радуются и спрашивают, когда будет концерт в Киеве. Другие же интересуются, почему Лорак решила приехать в Украину.

"По работе в Киеве или по зову сердца?", "Как пустили?", "В Москве теплее", "Предатели нам не нужны", "А что это ты в Украину приехала?" – написали в Сети.

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Похоже, в Украину Ани Лорак приехала, чтобы снять новый клип. Ранее она делилась на своей страничке фото со съемок и рассказывала, что самый сильный сюжет для видео — личная история.

Напомним, клип Ани Лорак на песню "Страдаем и любим" не понравился поклонникам и под видео они оставили много негативных комментариев.

Смотрите сюжет о возвращении Ани Лорак в Украину:

Видео: Сегодня

Ранее Ани Лорак опубликовала свое детское фото с братьями.