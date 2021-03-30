Новая наручная мышь будет управляться жестами или с помощью голоса

Так называемая носимая мышь теперь позволит пользователям давать команды с помощью жестов или же с применением голоса. Также она подойдет для людей, занимающихся 3D-моделированием.

Об этом сообщает в Telegram паблик "Технологии будущего".

В частности, носимая мышь называется T-SKIN. Она имеет уникальный дизайн, а также обладает довольно большим набором функций. Это универсальная носимая мышь, которая может распознавать жесты, а также реагировать на голосовые команды пользователей.

Мышь T-SKIN / Фото: Скриншот из YouTube

Кроме того, ее можно приспособить для управления приложениями 3D-моделирования и презентаций в PowerPoint.

А еще T-SKIN поможет управлять дронами и различными роботами. И, конечно, ее можно использовать, как джойстик для игровых консолей.

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При этом все кнопки, жесты и голосовые команды можно перенастроить, с помощью специального приложения.

Мышь может работать с радиусом устойчивого сигнала в 10 метров. Одной зарядки мыши хватит на целых 40 часов, что делает ее довольно автономной. T-SKIN полностью совместима с операционными системами Windows и MacOS.

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