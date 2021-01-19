В субботу, 16 января, на телеканале "Украина" состоялась премьера гипершоу "Маска" по формату мирового бестселлера The Masked Singer. "Маска" со старта покорила миллионы зрителей и стала лучшей программой дня по всем основным аудиториям 18-54, 14-49, 18+, 4+ как в городах с населением 50 тыс. +, так и по всей Украине.

Премьера шоу "Маска" на телеканале "Украина" покорила миллионы зрителей / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Премьеру "Маски" на телеканале "Украина" пересмотрели 5 000 000 зрителей***. По аудитории 18-54 (50 тыс. +)*, доля (shr,%) проекта составляла 17,52%, рейтинг (rat,%) – 5,43%; по аудитории 14-49 (50 тыс. +)****, доля – 18,43% рейтинг (rat,%) – 5,12%; по аудитории 18+ (50 тыс. +)**, доля – 22,31%, рейтинг (rat,%) – 8,55%; по аудитории 4+ (вся Украина)***, доля – 19,96%, рейтинг (rat,%) -7,15%.

В премьерном эпизоде ​​на уникальной сцене "Маски" выступили восемь загадочных героев – яркое Солнце, эпатажный панк-рокер Сом, кокетливая Лиса, романтический Дракон, зажигательная Коза, соблазнительная Роза, трогательный Лягушонок и киберпанк Буйвол. Зрители и звездные детективы уже предложили множество версий, какие знаменитости могли спрятаться в этих удивительных образах, но больше всего дискуссий возникло о маске Буйвола, который заявил, что он – пятый звездный детектив самого загадочного на украинском телевидении шоу "Маска".

Премьера шоу "Маска" на телеканале "Украина" покорила миллионы зрителей / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В день премьеры, 16 января, телеканал "Украина" занял первое место среди украинских телеканалов по всем основным аудиториям. В частности, по аудитории 18-54 (50 тыс. +)*, среднесуточная доля (shr,%) канала составляла 11,55%, рейтинг (rat,%) – 1,81%; по аудитории 14-49 (50 тыс. +)****, доля – 11,55% рейтинг (rat,%) – 1,6%; по аудитории 18+ (50 тыс. +)**, доля – 16,78%, рейтинг (rat,%) – 3,36%; по аудитории 4+ (вся Украина)***, доля – 16,36%, рейтинг (rat,%) – 3,14%.

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Как прошло первое шоу "Маска"

Уже после первого эфира у гипершоу появилось 5 миллионов сторонников, а в соцсетях сейчас идут настоящие баталии: кто же они – участники "Маски" и кто пятый судья проекта – стараются угадать все.

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Первым участником на сцену вышел Дракон, который заинтриговал своим выступлением, не оставив никого равнодушным! Далее на сцене появилась хрупкая Лиса, зажигательная Коза и прыгающий Лягушонок. К слову, он запутал звездных детективов больше всего, ведь никто не понял, кто перед ними – мужчина или женщина.

Звездный детектив Оля Полякова говорит, что Лягушонок сначала пел фальцетом, затем мужским голосом. По ее словам, вокалисты умеют такие штуки делать, поэтому это очень легко для вокалиста и очень тяжело для того, кто хочет отгадать.

Певица Оля Полякова / Фото: телеканал "Украина"

И чем дольше длился эфир, тем запутаннее и загадочнее были маски. Неожиданностью стал "заморский" гость, который не говорит на украинском – рокер в кожаной куртке Сом! Среди вариантов, кто под его маской: Робби Уильямс и Жан-Клод-Ван Дам. Правда, и сами детективы в своих версиях не уверены.

В то же время Коза почти съела Розу, а может и сама бы покололася ее шипами, после голосования зрителей в зале, одна из этих масок должна себя рассекретить, и девушек спас мощный Буйвол!

Он сказал, что он не просто участник, а пятый судья этого шоу! Буйвол признался, что надел этот костюм, чтобы почувствовать то, что чувствуют участники, а еще проверить – разгадают ли его коллеги-детективы, особенно NK! Уж напомнил детективам Буйвол именно ее мужа, звездного рэпера Потапа.

Настя Каменских на съемках шоу "Маска" в соблазнительном платье / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По словам самой NK, ей тоже показалось, что под маской Буйвола скрывается ее муж Алексей: "Очень-очень много подсказок в видео и еще в конце Буйвол сказал что-то про Настю и я поняла, что это может быть и Леша".

В соцсетях развернулись нешуточные споры о том, кто же скрывается под масками! В таком масштабном шоу каждый хочет увидеть своего кумира! В эту субботу всех ждет вторая восьмерка участников, новая порция феерических костюмов и ответ на главную интригу первого эфира: кто же пятый судья проекта? Уже в эту субботу в 21:00 снимут сразу две маски!

Смотрите все выступления первого эфира шоу "Маска".