"Ход королевы", "Корона" и "Суд над чикагской семеркой: названы лучшие актеры 2020 года

Этой ночью Гильдия киноактеров США назвала лучших актеров 2020 года. Часто данную церемонию называют репетицией "Оскара", который состоится 25 апреля.

От обычного торжества с красной дорожкой отказались из-за карантинных ограничений. Вместо этого, награждение и речи актеров записали заранее в уже привычном онлайн-формате.

Имена победителей были опубликованы на официальном сайте SAG Awards.

Актер Чедвик Боузман / Фото: Imdb.com

Лучшая мужская роль – Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза", посмертно)

Лучшая женская роль – Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза")

Лучшая мужская роль второго плана – Даниэль Калуя ("Иуда и Черный Мессия")

"Минари" / Фото: kino-teatr.ru

Лучшая женская роль второго плана – Юн Ю-Юнг ("Минари")

Лучший актерский ансамбль – "Суд над чикагской семеркой"

"Суд над чикагской семеркой" / Фото: Netflix

Номинации за телевизионный сериал – Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале

"Корона"

Лучший актер в драматическом сериале – Джейсон Бейтман ("Озарк")

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Эмма Коррин в сериале "Корона" / Фото: Netflix

Лучшая актриса в драматическом сериале – Джиллиан Андерсон ("Корона")

Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале – "Шиттс Крик"

Кадр из сериала "Шиттс Крик" / Фото: themoviedb.org

Лучший актер в комедийном сериале – Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")

Лучшая актриса в комедийном сериале – Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик")

Лучший актер в мини-сериале или телефильме – Марк Руффало ("Я знаю, что это правда")

Кадр из фильма "Я знаю, что это правда" / Фото: themoviedb.org

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме – Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы")

Лучший каскадерский состав на телевидении – "Мандалорец"

"Ход королевы" / Фото: themoviedb.org

Ранее были оглашены победители "Золотого глобуса".