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"Превратилась в Шрека": девушка намазалась испорченным кремом и позеленела (фото)

26 марта, 13:05

Владимир Грисюк

Кожа блогерши поменяла цвет и покрылась пятнами

Популярная британская блогерша под ником Саския показала печальные последствия нанесения средства для загара с истекшим сроком годности. По словам девушки, теперь она похожа на главного персонажа мультсериала "Шрек".

На кадрах, обнародованных в соцсети TikTok, отчетливо видно, что кожа Саскии позеленела и покрылась пятнами.

Фото: TikTok | Saskiahehe

"Почему это происходит со мной? Я просто стала зеленой", – пожаловалась девушка в ролике и сравнила себя с героем мультфильма Шрек. Она также сообщила, что просроченным автозагаром необходимо было воспользоваться до января 2020 года.

@saskiahehe

someone help me ##faketan##british##foryoupage##fyp

original sound – saskia :)

"Смеюсь в голос", "Это очень смешно", "Ты, скорее, Фиона, а не Шрек", "Ты похожа на ведьму", "Твоя кожа реально стала зеленой – настоящий Шрек", – пишут в комментариях пользователи Сети.

Короткий ролик британки уже набрал больше 100 тысяч просмотров.

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Напомним, британская бьюти-блогерша Люси Реглер показала своим подписчикам в Facebook жуткие последствия использования автозагара: мусс неравномерно лег на кожу, а некоторые участки остались белыми.

Кроме этого, мы писали, как просроченный крем превратил красотку в мутанта.

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Источник: tiktok.com/@saskiahehe

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