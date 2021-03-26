Приехавшая в Украину Ани Лорак соблазнительно позировала в обтягивающем топе в зале (фото)

Певица Ани Лорак, которая на днях удивила своим прибытием в Украину, продемонстрировала результат своих тренировок в зале.

На опубликованных в Instagram артистки фотографиях, она позирует в обтягивающем спортивном комплекте в зале: черных леггинсах с высокой талии и коротким топом, который подчеркивает формы. Для снимков Ани Лорак смело показала свой подтянутый животик и кубики на прессе.

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

"В суете дней очень важно найти время, чтобы воссоединиться с собой, настроить свои внутренние антенны на гармонию, любовь и спокойствие. Притягиваем успех положительными мыслями, разминаем тело и открываем потоки изобилия любви и успеха", – написала певица.

Ани Лорак активно следит за своей фигурой, так что неудивительно, что она поставила хештег "спорт как стиль жизни".

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В комментариях подписчики певицы принялись расспрашивать ее о секретах фигуры.

"Вы в прекрасной форме. Каролин, у вас есть какие-то собственные ограничения в питании? Что любите и от чего отказываетесь для поддержания фигуры?"

Скриншот Instagram

"Ваша фигура нереальная. Наша космическая Дива. Настоящий пример".

"Красотка, всегда в форме".

Напомним, что Ани Лорак живет и работает в России, но приезжает в Украину за этот год уже не первый раз. В январе, когда певица приехала на родину, ее жестко раскритиковали.

Ранее поклонники обратились к Ани Лорак с неожиданным предложением.