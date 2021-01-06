Версія українською
$ 28,4
34,85

3 рецепта кутьи от известных кулинаров

6 января, 09:21

Ирина Маслова

Тонкостями приготовления делятся Дима Борисов, Евгений Клопотенко и Лиза Глинская

У каждой хозяйки есть свой рецепт кутьи. Кто-то готовит ее по классическому рецепту, кто-то отдает предпочтение кутье из риса, некоторые добавляют в кутью цукаты и даже карамель. Известные шеф-повара и кулинары тоже готовят кутью и у каждого из них есть свои секреты. Дима Борисов, Лиза Глинская и Евгений Клопотенко поделились с нами своими любимыми рецептами.

Кутья от Лизы Глинской

Фото: Лиза Глинская

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Промойте крупу. Залейте водой в пропорции 1:3 и оставьте минимум на 5 часов.
  2. Добавьте соль и отварите на среднем огне до готовности. Периодически помешивайте.
  3. Добавьте мак, перемешайте. Накройте крышкой, оставьте на 15-20 минут.
  4. Приготовьте узвар. Залейте сухофрукты водой и проварите.
  5. Заправьте кутью узваром, медом, дроблеными орехами, а также по желанию сухофруктами.

Кутья от Димы Борисова

Фото: Кутья от Димы Борисова

Ингредиенты

Ингредиенты для узвара

Реклама

Способ приготовления

  1. Добавьте в кастрюлю пшеницу, воду, немного соли и растительного масла, доведите до кипения.
  2. Важно: шлифованная пшеница варится около 20 минут. Если же у вас обычная пшеница (нешлифованная), замочите ее на ночь в холодной воде (или как минимум на несколько часов) и варите около двух часов. Воды понадобится на 200-250 мл больше. Готовую пшеницу переложите в миску и остудите.
  3. Мак залейте кипятком, процедите, перетрите с сахаром добела.
  4. Изюм так же залейте кипятком на 15-20 минут. Орехи обжарьте на сухой сковороде. Сухофрукты промойте, залейте водой, доведите до кипения и варите около 10 минут. Остудите. Смешайте с медом.
  5. Смешайте пшеницу, мак, изюм и орехи. Заправьте узваром.

Кутья от Евгения Клопотенко

Фото: Кутья от Евгения Клопотенко

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Перловую крупу промываем и замачиваем в холодной воде на ночь при комнатной температуре.
  2. Мак запариваем кипятком, даем ему набухнуть 30 минут, процеживаем через сито и перетираем в ступе или чаше блендера.
  3. В небольшой миске объединяем все ингредиенты, хорошо перемешиваем, заправляем медом и лимонным соком. Даем настояться минимум 30 минут.

Здесь собраны рецепты ароматной рождественской выпечки.

Новости на эту же тему:

Сытное Рождество: рецепты оригинальных мясных блюд Что приготовить на ужин на Рождество: рецепты праздничных блюд Романтический ужин на Рождество: рецепты оригинальных блюд для двоих Что покупать на рынке в январе Почему Рождество пахнет марципаном: немного истории и классический рецепт
рецепты Евгений Клопотенко Лиза Глинская кутья Рождество 2021

Реклама

Новости партнеров

Свадебные фотографии советских знаменитостей
Самая красивая девочка мира повзрослела: как она выглядит сегодня
На Николаевщине мужчина уцелел в ДТП и сразу же погиб