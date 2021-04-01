Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

Сегодня – 1 апреля. В этом году мы празднуем День смеха не в очень радостный период для всего мира. В стране прогрессирует коронавирус, объявлен карантин, из-за чего лучше сидеть дома. Но это не повод грустить и расстраиваться. Давайте поднимать друг другу настроение: отправляйте прикольные картинки знакомым, разыгрывайте близких, подготовьте открытки и поздравления с 1 апреля родным и близким. В День смеха мы желаем побольше улыбок, отличного настроения и предлагаем вам смешные, добрые, милые открытки, стихи и поздравления с 1 апреля.
С 1 апреля: открытки, стихи и прикольные картинки / Фото: Pexels
Веселые шутки на 1 апреля
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В этот день совсем не грех
Рассыпать повсюду смех,
Над народом подшутить,
Чтоб друзей развеселить.
Так что смейтесь дружно, люди.
Шутка пусть не злобной будет.
Пусть улыбка до ушей –
Хоть завязочки пришей!
Красивые открытки в День 1 апреля / Фото: bonnycards
Прикольные поздравления с 1 апреля в стихах
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Пожелания в День смеха:
Счастья, радости, успеха.
Пусть сбываются мечты.
Здоровья, мира, теплоты!
Поздравление с 1 апреля картинки и стихи / Фото: bonnycards
Поздравляем с 1 апреля друзей
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Пусть улыбки будут чаще,
А дорога жизни — слаще.
Пусть тоска уходит прочь,
Веселье будет день и ночь!
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Приколы на 1 апреля: лучшие пожелания друзьям
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Что пожелать тебе в День смеха?
Веселья, радости, успеха,
Дней позитивных и счастливых,
Друзей надежных, не фальшивых,
Еще — почаще улыбаться
И жизнью этой наслаждаться!
Лучшие открытки с 1 апреля: приколы и стихи / Фото: bonnycards
Веселые поздравления с 1 апреля в SMS
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Скорей в День смеха улыбнись
Лишь для того, чтоб жить счастливо,
Ведь смех нам продлевает жизнь!
Нам нужно больше позитива!
Эффектные открытки с 1 апреля / Фото: bonnycards
1 апреля праздник: шутки в SMS
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Звенит пусть колокольчиком,
Гремит раскатом грома –
Сегодня можно смех дарить
Друзьям, родным, знакомым.
Задор, здоровье, радость
Пусть всем приносит смех,
И кто смеется, будет тот
Пускай счастливей всех.
Прикольные открытки и картинки с 1 апреля / Фото: bonnycards
Добрые розыгрыши на 1 апреля для близких
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Желаю, чтоб в День смеха вы забыли
Про трудности, заботы и дела.
Чтобы друзья по-доброму шутили,
Чтоб день был полон света и добра.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2020 года в Украине.
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