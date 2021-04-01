Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

Сегодня – 1 апреля. В этом году мы празднуем День смеха не в очень радостный период для всего мира. В стране прогрессирует коронавирус, объявлен карантин, из-за чего лучше сидеть дома. Но это не повод грустить и расстраиваться. Давайте поднимать друг другу настроение: отправляйте прикольные картинки знакомым, разыгрывайте близких, подготовьте открытки и поздравления с 1 апреля родным и близким. В День смеха мы желаем побольше улыбок, отличного настроения и предлагаем вам смешные, добрые, милые открытки, стихи и поздравления с 1 апреля.

С 1 апреля: открытки, стихи и прикольные картинки / Фото: Pexels

Веселые шутки на 1 апреля

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В этот день совсем не грех

Рассыпать повсюду смех,

Над народом подшутить,

Чтоб друзей развеселить.



Так что смейтесь дружно, люди.

Шутка пусть не злобной будет.

Пусть улыбка до ушей –

Хоть завязочки пришей!

Красивые открытки в День 1 апреля / Фото: bonnycards

Прикольные поздравления с 1 апреля в стихах

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Пожелания в День смеха:

Счастья, радости, успеха.

Пусть сбываются мечты.

Здоровья, мира, теплоты!

Поздравление с 1 апреля картинки и стихи / Фото: bonnycards

Поздравляем с 1 апреля друзей



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Пусть улыбки будут чаще,

А дорога жизни — слаще.

Пусть тоска уходит прочь,

Веселье будет день и ночь!

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Приколы на 1 апреля: лучшие пожелания друзьям

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Что пожелать тебе в День смеха?

Веселья, радости, успеха,

Дней позитивных и счастливых,

Друзей надежных, не фальшивых,

Еще — почаще улыбаться

И жизнью этой наслаждаться!

Лучшие открытки с 1 апреля: приколы и стихи / Фото: bonnycards

Веселые поздравления с 1 апреля в SMS

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Скорей в День смеха улыбнись

Лишь для того, чтоб жить счастливо,

Ведь смех нам продлевает жизнь!

Нам нужно больше позитива!

Эффектные открытки с 1 апреля / Фото: bonnycards

1 апреля праздник: шутки в SMS

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Звенит пусть колокольчиком,

Гремит раскатом грома –

Сегодня можно смех дарить

Друзьям, родным, знакомым.



Задор, здоровье, радость

Пусть всем приносит смех,

И кто смеется, будет тот

Пускай счастливей всех.

Прикольные открытки и картинки с 1 апреля / Фото: bonnycards

Добрые розыгрыши на 1 апреля для близких

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Желаю, чтоб в День смеха вы забыли

Про трудности, заботы и дела.

Чтобы друзья по-доброму шутили,

Чтоб день был полон света и добра.



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