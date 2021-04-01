Прикольные розыгрыши и шутки в День смеха: как развеселить друзей близко и далеко

Как подшутить над знакомыми и друзьями: веселые собаки, колбасные машины и не только

Чтобы в День смеха 1 апреля было весело вам и окружающим, предлагаем несколько веселых шуток и прикольных розыгрышей. Даже удаленно можно напугать, удивить и рассмешить своих друзей.

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Вода-вода, кругом вода

Чтобы подшутить над азартным приятелем или коллегой, вам понадобится два стакана, наполненные водой. Подогрейте его пристрастие к авантюризму, возьмите на слабо и поспорьте, что ему не под силу будет удержать на тыльной стороне ладоней полные стаканы с водой и при этом остаться сухим.

На первый взгляд, это совсем несложно сделать, если с вестибуляцией все в порядке. Однако вскоре он поймет, что без вашей помощи ему не выбраться из этой западни: снять два стакана с рук, не облившись, так просто не получится. А решение здесь оригинальное, если его знать: нужно выпить хотя бы один стакан воды. Только не наливайте водку, а то он сразу догадается!

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Другой вариант мокрого розыгрыша приятеля или коллеги: поспорить, что у него не получится удержать полный стакан с водой, прижатый к потолку снизу шваброй. Для этого вам придется залезть на стул, чтобы человек занял исходную позицию с палкой в руке. А вот тут без вашей помощи ему действительно не освободиться.

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Завидуйте все – у меня крутое авто

Можете похвастаться солидным приобретением автомобиля перед друзьями, которые далеко от вас. Снимите видео или пообщайтесь в режиме онлайн. Главное в этом розыгрыше – правильно подобранный ракурс.

Добавьте ярких красок или колбасы

Ваш друг – автомобилист? Есть множество способов его развеселить, особенно в дождливую погоду. Положите под дворники несколько шариков с краской, и когда он их включит – стекло станет цветным. Более жестокий вариант – прикрепить к дворникам сосиски.

Собака-Баскервиляка

Собачников и кошатников можно порадовать на 1 апреля таким прикольным костюмчиком для их питомца. А можно снять целый экшн на видео и повеселиться с друзьями онлайн.

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