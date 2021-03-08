Прикольный гороскоп на сегодня 8 Марта для женщин: у Близнецов все двоится, но Стрельцы не промахнутся

Веселый астрологический прогноз на 8 Марта: что ждет женщин в праздник

Читайте веселые предсказания на 8 Марта для женщин разных знаков зодиака и поднимайте настроение себе и подружкам. День пройдет на ура, а неприятности останутся за бортом, ведь это ваш праздник!

Что подарить маме, бабушке, дочке, племяшке, подружке? В нашем весеннем календаре подарков есть множество идей, которые помогут вам порадовать окружающих женщин в день 8 Марта и другие весенние праздники.

Овен (28 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 Марта 2021 года, для женщины-Овна

Сказала – как отрезала. И даже если случится такое, что ни один Баран не поздравит с 8 Марта, упрямая и самодостаточная дама-Овен не станет унывать. Она способна устроить такой незабываемый и классный праздник, что ей позавидует весь зодиакальный круг.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 Марта 2021 года, для женщины-Тельца

Главное – не переедать. С таким настроем трудяжка-Телец, пожалуй, не расстанется в течение всего дня. С испугом будет десятой дорогой обходить напольные весы. С этой же мыслью она и уснет в окружении заботливо приготовленных салатиков за праздничным столом.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 Марта 2021 года, для женщины-Близнецов

Умножай на два. Или даже на три! Ярких эмоций, ощущений, общения и алкоголя будет просто немерено! Оно и понятно: у многогранных, разносторонних и вечно неунывающих Близняшек натура такова, что их женский праздник логично начался еще с субботы.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 Марта 2021 года, для женщины-Рака

Дома лучше, чем в гостях. Так что если подружкам так и не удастся вытащить в ресторан неисправимую домоседку-Рака, то они толпой нагрянут к ней в гости на рюмочку чая и устроят девичник, попивая напитки и нахваливая хозяйку за вкуснейший домашний тортик.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 Марта 2021 года, для женщины-Льва

Блистать! И уж точно не с фартуком и поварешкой у плиты. Это прекрасный день для яркой, властной и амбициозной царицы зверей. Так что готовьтесь получать цветы, комплименты и презенты. И хотя многие из них окажутся совершенно непрактичными, вам польстит само внимание.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 Марта 2021 года, для женщины-Девы

Пусть всем будет хорошо! Заботливая Дева готова подставить жилетку безутешной подружке, которую почему-то не позвали в кино. И даже пригласит ее на собственное романтическое свидание, предварительно затащив туда приятеля своего возлюбленного.

Реклама

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 Марта 2021 года, для женщины-Весов

Любит – не любит? Синее расклешенное или черное приталенное? Дома или в гостях? Самый неуверенный знак зодиака рискует полдня потратить на решение проблем выбора, так что благодарите Бога за то, что вас просто взяли за руку, выдернули и повели за собой.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 Марта 2021 года, для женщины-Скорпиона

Табу на все табу! Изощренная леди-Скорпион предастся любовным страстям, отправив всех подружек куда подальше. Женский праздник следует использовать по назначению, а вот с девчонками можно зависнуть и погудеть в любой другой день, не правда ли?

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 Марта 2021 года, для женщины-Стрельца

Точно в цель! И это даже особо не прицеливаясь… Девушка-Стрелец не промах, ей не привыкать попадать в десятку, и при отсутствии у кавалера фантазии она легко возьмет инициативу в свои руки. А наигравшись со своей жертвой, без сожаления отпустит до следующей охоты.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 Марта 2021 года, для женщины-Козерога

Как из рога изобилия. Будет исполнен любой каприз! Целеустремленная Козерожка всегда на высоте. Она без труда достигнет желаемого, тем более в свой праздник. А если нерасторопный кавалер вдруг не угодит с подарком, она способна скрутить его в бараний рог.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 Марта 2021 года, для женщины-Водолея

Водка – не вода. А значит, и горе – не беда, тем более у леди-Водолея. Уж кто-кто, а она точно не будет топить свое одиночество в рюмке водки. Зато рука у нее легкая, и наливать в компании подруг доверят только ей. Так что девичник пройдет на славу, и голова болеть не будет.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 Марта 2021 года, для женщины-Рыб

Молчание – золото. Но не в этот день! На праздничной вечеринке эта пронырливая барышня будет себя чувствовать, как Рыба в воде. Главное – не попасться на крючок искушений, иначе тремя желаниями, как в сказке, отделаться не получится.

Видеоблогер-пенсионер Дед Панч выпустил новую серию своего ютуб-шоу, где вместе с молодежью обсудил 8 Марта. Праздник ли это или "день сексизма"?

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.